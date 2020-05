Lidem hrozil pád do řeky, za nebezpečnou cyklostezku udělil Liberec pokutu

„Došlo tam k tomu, že v úseku pod mostem přes Nisu najednou cyklostezka přešla do velmi strmého spádu. Zatímco projektant tam naplánoval spád 8,33 procenta, tak ve skutečnosti to byl sklon 17 procent. Bylo to velmi nebezpečné,“ uvedla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Cyklostezka se navíc ostře lomila pod mostní pilíř a cyklisté nebo inline bruslaři neměli šanci vidět, jestli proti nim někdo jede. Cesta se navíc v daném místě zužovala a hrozilo, že při prudkém brzdění by mohl někdo přeletět přes plot do Nisy. Problematický úsek se tak musel předělat. Kromě špatného sklonu se tam objevila i závada u mostní konstrukce.

„Stavební firma pochybení odmítá, odvolává se na chyby v projektu, je to složitější. Nicméně hlavní zodpovědnost za odvedenou práci je na ní. Zatím volíme smírčí cestu, nechceme s tím k soudu,“ dodala náměstkyně

Město tak neproplatilo firmě fakturu za zhotovení cyklostezky ve výši 1,15 milionů korun a požaduje od ní ještě doplatek 794 tisíc.