Novou cyklostezku rozryje bagr, lidem hrozí pád do řeky nebo srážka

Před novou cyklostezkou, jež vede od pavlovické nákupní zóny až na okraj Liberce, by měla viset cedule s nápisem - Pozor! Tady se můžete zabít, zmrzačit nebo utopit.

Kritické místo se nachází před mostem přes Nisu, který stojí u čistírny odpadních vod. Cyklostezka přímo pod mostním pilířem prudce klesá a navíc se lomí do ostrého úhlu. Cyklisté nebo inline bruslaři vůbec nezaznamenají, jestli proti nim někdo jede.

Cesta se navíc najednou hodně zúží a bylo by obtížné se na ní vyhnout, i kdyby na sebe lidé viděli. Na riziko havárie pod mostem je upozorňují bílé vykřičníky na asfaltu. Pokud by na ně ale nedali, nebo si jich nevšimli, mohli by se zřítit přímo do koryta Nisy.

Pravda, cyklostezku ještě slavnostně neotevřel žádný významný politik a neprošla kolaudací. Takže by na ní neměl nikdo co dělat. Jenomže na cyklostezku se dá vstoupit a najet z obou stran.

Ve směru od Liberce navazuje na starou libereckou cyklostezku z Barvířské ulice. Cyklisty neodradí v pokračování po hladké asfaltové cestě ani velká tabule s nápisy „Pozor, staveniště!“ a „Stavba. Nepovolaným vstup zakázán!“. Doplňuje je varování „Nebezpečí úrazu!“

Z druhé strany označení chybí

Z druhé strany se na cyklostezku lidé dostanou po mostě přes Nisu, kde se ale nedozvědí vůbec nic ani o staveništi, ani o zakázaném vstupu. Natož o nebezpečí úrazu.

Na začátku dubna se po cyklostezce projížděla na bruslích mladá žena a před sebou tlačila kočárek s dítětem. Pohybovala se ovšem pouze po rovině. „Prudkého sjezdu pod mostem bych se bála i sama, natož s kočárkem,“ svěřila se.

Projektant i představitelé libereckého magistrátu ještě na podzim tvrdili, že se s nebezpečným místem nedalo nic dělat.

Vedení města se ale po říjnových volbách změnilo a cyklostezka se ještě letos dočká razantní úpravy. Kritický úsek budou muset stavbaři vybagrovat a předělat. Začnou již v dubnu.

Vybudování cyklostezky vyšlo na 11 milionů korun, na což přispěla i Evropská unie, jak připomíná i další cedule. Přestavba nebezpečného místa si předběžně vyžádá asi milion korun.

„Sklon cyklostezky u mostu přesahuje povolenou normu,“ řekl náměstek libereckého primátora Jiří Němeček.

„Po úpravě cyklostezky bude klesání pozvolnější a pod most se nebude najíždět v tak ostrém úhlu. Umístíme tam také ochranné zábradlí.“

Podle Němečka nastal ohledně cyklostezky řetězec pochybení. „Úpravy necháme provést za peníze z našeho rozpočtu,“ dodal Němeček. „Když ale zjistíme, kdo problémy zapříčinil, začneme náklady vymáhat po něm.“

Němeček vysvětlil, že cyklistům a bruslařům nelze zabránit, aby na nebezpečnou cyklostezku vjížděli. „Zábrany hned někdo odstraní,“ podotkl Němeček.

Jakákoli stavba se musí podřídit okolí, říká mluvčí

Podle minulého vedení radnice se nabízely velmi omezené možnosti, jak vést cyklostezku pod mostem a v jeho okolí.

„Každá taková stavba se potýká s technickými a majetkoprávními problémy a v neposlední řadě musí naplnit podmínky poskytovatele dotace, kterou jsme na cyklostezku získali,“ konstatovala loni mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

„Navržené řešení pro trasu cyklostezky u mostu není rozhodně ideální, protože tudy procházejí liniová vedení technické infrastruktury. Jakákoli stavba, jež se provádí v území jako poslední, se však musí vždy podřídit svému okolí.“

Vedení cyklostezky omezoval především prostor pod mostem. Jeho sebemenší úprava by znamenala nutnost prokázat vlivy na průtok vody při záplavách. Vypracování povodňových modelů přitom vychází na statisíce korun.

Novou cyklostezku chtěla radnice v čele s Tiborem Batthyánym a Janem Korytářem otevřít již loni na podzim. Asfaltová cesta dlouhá 1,1 kilometru ústí do Londýnské ulice. Když ji cyklisté přejedou, ocitnou se na populární cyklotrase do Machnína, Bílého Kostela a Hrádku nad Nisou.