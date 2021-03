Českému ráji došla trpělivost, cyklisté se už malebným údolím neprojedou

Když bylo loni Česko poprvé v karanténě, inkasoval Český ráj úder v podobě nájezdu turistů toužících vyčistit si hlavy. Davy lidí už tehdy vyvolaly otázku, zda je na takovou zátěž malá oblast připravena.



Letos se bude scénář nejspíš opakovat. Lockdown vyžene lidi opět do lesů a do skal.

„Bohužel je to stejné, jako bychom na stadion o kapacitě pět tisíc lidí prodali 50 tisíc vstupenek. Lidí přibývá. Všude jsou davy, odpadky lemují cesty, na každém rohu se vznáší dron. Na některých místech už bohužel chůze připomíná spíš tanec mezi vlhčenými ubrousky,“ posteskl si šéf CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Konec cyklistů v údolí Plakánek

Lokalita je přitom zákonem chráněná a její turistické využití je přípustné jen tehdy, pokud se nepoškozují její přírodní hodnoty. Z toho důvodu se v Českém ráji chystá například několik opatření, která mají ničení přírody zabránit.



Tím nejvýraznějším bude od jara zákaz vjezdu cyklistů do údolí Plakánek u hradu Kost. To je už dnes jedním z turisticky nejzatíženějších míst. Ročně tu podle odhadů projede kolem 40 tisíc cyklistů.

„Není to populární krok, ale nemáme zbytí. Střetávají se tu chodci, cyklisté i koně, takže se šlape všude možně, porušují se vzácná prameniště a erodují cesty. Tuto zátěž musíme významně zredukovat,“ připustil Jiří Klápště.

Od dubna se tak na vstupu do Plakánku objeví zákazové cedule. Kola bude možné vést, ale ne na nich jezdit. Dodržování opatření má hlídat stráž přírody, která je oprávněna udělit pokutu do výše deseti tisíc korun.

„Zpočátku budeme přestupky řešit domluvou. Ale po půl roce přistoupíme k sankcím. Předpokládám, že zákaz kol budou vymáhat i sami pěší turisté a sami upozorní, pokud potkají někoho na kole, že porušuje zákon,“ podotkl Klápště.

Český ráj na tolik lidí není připraven

Cyklisté ale nemusejí zoufat, trasa kolem Kosti se dá jet i objet přes Podkost nebo přes Dobšín, je jen asi o kilometr delší.

Zákaz kol v Plakánku už posvětila i policie a souhlasí s ním i šlechtický rod Kinský dal Borgo, jemuž celá oblast patří. Vítá jej i Sdružení Český ráj, které spojuje města a obce ležící v Českém ráji a celou oblast propaguje.

„Situace v Plakánku je vážná. Loni v červenci, kdy jsme sčítali lidi, tu byl překročen počet dvou tisíc turistů denně. To je nejvíc v celém Českém ráji. Jde o extrémně vytížené místo. A Český ráj na tolik lidí není připraven,“ míní ředitelka sdružení Jitka Kořínková.

Ze stejného důvodu sdružení již nebude ve svých tištěných a elektronických materiálech propagovat skalní města. Zvát lidi na Hruboskalsko nebo do Prachovských skal by již bylo kontraproduktivní.

„Budeme teď lidi zvát spíš na méně známá turistická místa, která jsou pro mnohé zatím neobjevená, kde se vyšší zátěž ještě snese. Rovněž budeme nabádat k vyššímu využívání hromadné dopravy,“ uvedla Kořínková.

Auta stojí úplně všude

Právě parkování je další bolístkou Českého ráje. Parkovišť je tu málo, a proto lidé odstavují vozidla u cesty nebo s nimi vjíždějí do lesa. Své o tom ví starosta Libošovic Vít Svoboda.

„Tady v Českém ráji bohužel zákazy neplatí pro nikoho. Auta stojí úplně všude. Řidiči jsou schopni vjet do Vesce u Sobotky, což je vesnická památková rezervace, a nechat auta stát na zelených plochách a lidem před vjezdem do domů. To samé u hradu Kost. Loni jsme tu měli několik lesních požárů a hasiči tam nemohli zajet, protože obě strany silnice byly obestavěné zaparkovanými auty. Bohužel Češi jsou přeborníci v tom, jak nic nerespektovat. Letos umístíme všude kolem hradu značky se zákazem stání, ale předpokládám, že ani z toho si nebudou nic dělat,“ informoval starosta.

V některých oblastech Českého ráje už kvůli extrémnímu množství turistů zavedli vstupné, což funguje i jako regulační mechanismus. Poplatek se hradí například při vstupu do Prachovských skal, patřících potomkům dědiců šlechtického rodu Schliků. Zde se ale vstupné platilo již za komunismu.



Zavést ho i jinde by pomohlo regulovat některé turisty, avšak CHKO se k tomu zatím nechystá.

„To je věcí obcí, jestli se k tomu odhodlají. Pakliže je nějaké území v jejich katastru extrémně zatíženo, musí o tom začít uvažovat,“ řekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES Jiří Klápště.