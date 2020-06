Opravy hradu Kost odhalily stáje i varnu. Hrad je starší, než se myslelo

12:00 , aktualizováno 12:00

Na hradě Kost v Českém ráji pokračuje rekonstrukce, která začala na podzim a potrvá až do roku 2022. Kastelán Jan Macháček v rozhovoru pro MF DNES mluví o tom, co se díky opravám podařilo odhalit a jak objevy ovlivní další provoz. Třeba varnu v původním pivovaru by lidé mohli obdivovat u večeře prosklenou podlahou.