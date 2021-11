Německá firma přebírá další vlakovou linku, slibuje komfortní vlaky

Na Českolipsku budou od 12. prosince působit tři železniční dopravci. Německá Die Länderbahn se zařadí se svou linkou Trilex po bok Arrivy a Českých drah. Od národního dopravce převezme páteřní linku L4 z Mladé Boleslavi přes Českou Lípu do Rumburku. Za rok nasadí své oranžové vlaky také na trase L2 Liberec – Česká Lípa – Děčín.

„Chtěli jsme modernizované vozy za slušnou cenu, což nám Länderbahn nabídl. Budu rád, když se nám podaří dotáhnout dohodu s Českými drahami o vzájemném uznávání jízdenek, protože v České Lípě teď budou tři dopravci. To je skoro nejvíc v České republice, více jich mají jen kolegové v Ústeckém kraji,“ uvedl po podpisu smlouvy hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jednání prý nebyla jednoduchá. „Chvílemi byla i docela tvrdá. Ale to k vyjednávání na straně veřejného sektoru patří,“ konstatoval.



Podle Jana Svitáka, náměstka hejtmana pro resort dopravy, zajistí nový dopravce především kvalitnější vozový park. Lidé tak budou cestovat komfortněji. Kupříkladu klimatizace představovala důležitý požadavek ve výběrovém řízení. „České dráhy nabízely jen vzduchotechniku, což byl kromě ceny ještě další z důvodů, proč jsme vybrali Länderbahn,“ prozradil Sviták. V porovnání s konkurenčními nabídkami ušetří kraj při desetiletém kontraktu řádově až stovky milionů korun.



Michal Barták, jednatel Länderbahn CZ, odhadl, že modernizace flotily pro celou síť Trilex potrvá zhruba rok a půl. Cestující se mohou těšit na nový design, informační systémy, okna s termoizolační fólií nebo podtlakové toalety snadno přístupné i cestujícím na vozíku. Modernizované vozy mají být navíc vybavené přebalovacím pultem nebo pásy k zajištění jízdních kol.

Obavy cestujících

Někteří cestující se obávají, že se přítomnost třetího dopravce projeví negativně. „Navazující vlaky Arrivy a Českých drah na sebe nečekají automaticky. Průvodčí navíc nejsou moc ochotní mezi sebou komunikovat,“ upozornila cestující Tereza Sovová.

„Raději než moderní vlak bych uvítala, aby mi stačila jedna jízdenka na celou cestu. Takhle si je musím kupovat pro každého dopravce zvlášť. A slevovou kartu Českých drah na tři roky můžu teď zahodit,“ řekla Sovová. Na delší cesty už nyní častěji volí auto. „Autem je to teď levnější, i kdybych v něm jela sama. A mám jistotu, že se do cíle dostanu včas,“ dodala.

Online nákup jízdenek přes aplikaci v nejbližší době společnost Länderbahn neumožní. „Řešíme ale přechody tarifů, aby se to cestujících dotklo co nejméně a bylo to pro ně co nejpohodlnější,“ informoval Michal Barták. Zdali budou čekat na vlaky jiných dopravců, zatím výslovně nepotvrdil.

„Řešíme to na úrovni krajských dispečinků, postupně se to vyvíjí. Máme snahu čekat i na další dopravce, a je jedno, jestli na modrého nebo červeného,“ řekl. Cena jízdenek se podle Bartáka nezmění. „Budeme nabízet tarify, které požaduje kraj,“ shrnul.



„Tohle byla poslední linka, kde jezdily staré vozy. Dokončili jsme tak modernizaci v rámci celého Libereckého kraje,“ prohlásil Sviták. Věří, že počáteční obavy, které panovaly v souvislosti s nahrazením národního dopravce, se nenaplní. České dráhy provozují vlaky mimo jiné na Jizerskohorské železnici, kde chce kraj také vybrat nového dopravce.



Die Länderbahn přitom není v České republice nováčkem. Společnost zajišťuje dopravu i v Ústeckém kraji a od roku 2010 na Liberecku pak linku mezi Libercem, Hrádkem nad Nisou, Žitavou, Varnsdorfem a saským Seifhennersdorfem.