Zachránili nás turisté z Česka, libuje si šéf libereckého Centra Babylon

Připouští to místopředseda představenstva Centra Babylon Daniel Vajner. „Nabízíme teď lidem tři noci za cenu dvou. Zatím to funguje,“ pochvaluje si Vajner.



Hoteliéři a restauratéři jsou skupinou, která na omezení v souvislosti s koronavirem doplatila nejvíce. Už jste spočítali ztrátu?

Byli jsme tři měsíce kompletně uzavření. Ztráty za tu dobu jsou řádově dvacet milionů korun.

A teď je situace jaká?

Zachránili nás čeští turisté. Díky nim jsme byli v červenci na stejných číslech jako loni, srpen je o dvacet procent lepší než loni a září bude podle předběžných objednávek a rezervací až o čtyřicet procent lepší. Návrat do úplného normálu ale očekáváme až v zimě příštího roku. Dřív ne.

Jak moc s vámi uplynulé měsíce otřásly?

Hodně, ale nikoliv existenčně. Aquapark se vypustil, celé centrum se uklízelo, rekonstruovaly se chodby, máme nový lobby bar. Pracovali jsme, ale bohužel ta hlavní činnost, ta nebyla. Velmi nám pomohl vládní program Covid pro zaměstnance, který naši ztrátu zmírnil, přesto jsme nějaké museli propustit.

Kolik zaměstnanců muselo odejít? A přijali jste už některé zpátky?

Čtyřicet procent našich zaměstnanců jsme propustili, bylo to v některých případech emočně velmi vypjaté. Postupně je teď přijímáme zpátky. Nejde to všude, třeba některé restaurace se ještě neotevřely, neboť jejich provoz by se návštěvnicky nepokryl.

A teď už vykazujete zisk nebo ztrátu?

To se těžko řekne. Čísla za červenec ještě neznám a ta za srpen budu vědět v září, ale pravděpodobně už teď vykazujeme zisk.

Jak vysoké jsou vlastně fixní náklady hotelu, pokud nepřijede ani jediný host?

Jsou to až desítky milionů měsíčně. Největší jsou ty mzdové. Babylon měl v březnu 190 zaměstnanců, takže jen jejich měsíční mzdy jsou největší položkou z této částky.

Věříte tomu, že stát vám později například mzdy zaměstnanců bude ještě nějak dál refundovat?

Nemyslím si to. Teď se uvažuje o dotacích na lůžko asi 330 korun, ale nemám k tomu bližší informace. V tuto chvíli už to ani není potřeba. Je dobře, že stát nám tímto způsobem krátkodobě pomohl, ale z dlouhodobého hlediska by to byla chyba. Tyto dotace pokřivují trh.

Řada lidí teď jezdí hlavně na jednodenní dovolené, aby se vyhnuli větším shlukům lidí. Dlouhodobějších výpadků klientely se neobáváte?



Ti zahraniční hosté nám sice chybějí, ale té polské a německé klientely, která do Babylonu nejčastěji míří, se ty výpadky tolik nedotknou.

Hodně hotelů bojuje s krizí různými balíčky, slevovými akcemi. Museli jste také zlevnit ubytování?

Nabízíme teď tři noci za cenu dvou. Zatím to funguje. U nás není primárním důvodem příjezdu samotný pobyt. Kdo si nocleh koupí, má vše ostatní v ceně – aquapark, lunapark, iQLANDII a zoologickou zahradu. Platí to i po opuštění pokojů poslední den pobytu do zavíračky. Takže člověk může strávit tři dny v Liberci za jedny peníze. Už to samo o sobě je velké lákadlo.

Babylon ale byl hotel navázaný též na kongresovou, korporátní nebo festivalovou klientelu. Ta během krize v podstatě přestala cestovat a ubytovávat se. Firmy jely přes videokonference, kongresy se nekonaly. Není to pro vás teď problém?

Kongresová turistika je na nule, to je fakt. V tuto chvíli se obchodní akce zastavily. Připravujeme něco na roky 2021 a 2022, tam by se to mělo rozeběhnout. Teď jezdí Češi, Němci a Poláci z okruhu 150 kilometrů.

Obáváte se tedy, že návyky klientely se změní a ta bude hotely využívat méně?

Já si to nemyslím. Tento trend nepozoruji. Zahraniční klientela přestala jezdit přes cestovní kanceláře, ale lidi naopak bookují pokoje individuálně a napřímo. V tom změna nastala. To se děje už několik let, bez ohledu na koronavirus.

Bude se muset Babylon změnit, aby cílil na jiný typ klientely? A nebo věříte, že svět se zase vrátí do starých kolejí?

Stále věříme, že se vše vrátí zpátky. Tady je ale složité cokoliv předvídat, protože situace s nákazou může zase všechno úplně změnit. Zatím cílíme na rodiny s dětmi a výhledově i na firemní a kongresové turisty a tento cíl si držíme. O jarních prázdninách se uvidí, já věřím, že tehdy už budeme z nejhoršího venku.

Jak si vlastně stojí váš aquapark a lunapark, které využívají i lidé, již přijedou do Liberce a do hotelu nejdou?

Fungují. Zavedli jsme tam nějaká opatření s dezinfekcí návštěvníků a s dezinfikováním toalet, provádíme ho častěji. Návštěvnost aquaparku se ale navrátila na stará čísla. Tam si nemůžu stěžovat.

V Babylonu fungovalo od roku 1998 obří nákupní městečko se šedesáti „domečky“. Už několik let je zavřené. Co na jeho místě zamýšlíte?

Tam právě vyrůstá obří zábavní areál, bude se jmenovat funpark. Investovali jsme tam desítky milionů. Na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních budou různé party domky, kde budou atrakce pro děti do dvanácti let. Čistá zábava – prolézačky, trampolíny, skluzavky. Bohužel funpark nám stavěli zahraniční dělníci, kteří museli během koronakrize odjet, takže se vše pozdrželo. Otevření tedy plánujeme na letošní podzim.

Takže s nákupním městečkem je nadobro amen?

Ano, městečko ztratilo svůj smysl. Všichni si časem uvykli přijet, zaparkovat a udělat pár kroků do obchodu. Tady to nešlo. Skladba obchodů byla ke konci už špatná. Městečko umřelo postupně. Funpark bude náš největší tahák v nové sezoně. Přitáhne to další lidi, včetně těch, kteří u nás už byli. Cílíme na rodiče s dětmi. Hoteloví klienti budou mít vstup v ceně ubytování. Ale navštívit ho bude moci každý. Nic podobného v takovém rozsahu v Liberci není.

Některé hotely v České republice se rozhodly na podzim přivítat vysokoškolské studenty a částečně tak vyřešit nastalou krizi v turistickém ruchu. Může to být pomoc hlavně pro hotely s velkým počtem pokojů, což je i Babylon. O něčem takovém neuvažujete?

Já tomu rozumím, to je vhodné pro pražské hotely, zaměřené na zahraniční klientelu. Těm to může pomoci. My v této situaci nejsme, neuvažujeme o tom. Pronajímáme hotelové pokoje třeba i na měsíc pro různé firmy, za měsíční paušál, tam je podle nás cesta.

Lze podle vás využít krizi jako příležitost? Může přinést i něco dobrého?

Já si to nemyslím. Vyzkoušeli jsme si nějaké nové interní procesy, dokázali jsme lépe pracovat s menším počtem lidí, snad v tom je jediné drobné pozitivum. Vytříbili se lidé. Ale jinak pozitiva nevidím.

Jak to zvládá váš personál? Jsou lidé v nejistotě, co bude za dva měsíce?

Není to jednoduché pro nás ani pro ně. Oni to mají na rozdíl ode mě těžší v tom, že navenek musejí působit usměvavě. Naštěstí personál na vyšším a středním managementu se nám stabilizoval ještě před krizí, takže teď pracujeme stále se stejnými lidmi. A věříme v lepší zítřky.

Váš otec Miloš Vajner, který Babylon kdysi vydupal ze země, před deseti lety pro MF DNES vypočetl, že dohromady celé Centrum Babylon stálo dvě miliardy a že splácet se komplex bude ještě nejméně dvacet let. Znamená to tedy, že Babylon je stále zatížen úvěrem? Vyšly vám banky během koronakrize nějak vstříc?

Babylon skutečně – jak tehdy předpovídal můj otec – ještě splácíme. Banky nám neodpustily nic, ale nějak jsme se s nimi domluvili, aby to pro nás bylo přijatelné. Unikátnost Babylonu je totiž, i po těch letech, stále něčím, co nemá v republice obdoby. Je tu v jednom komplexu vše: hotel, aquapark, lunapark, IQ park, bude tu funpark, kasino, několik různých restaurací. Tohle prostě ani Praha nenabídne.

Když už jsme u vašeho otce – ve vedení firmy už nefiguruje, ale předpokládám, že vám do toho jistě stále a rád mluví...

Dřív to bylo horší (smích). Teď už nám táta spíš radí, snaží se nás v dozorčí radě někam směrovat. My jsme mu za to vděční. Ale doba jde dopředu, technologie a postupy jsou dnes jiné. Náš pohled na to, jak má Babylon fungovat, je progresivnější, než má on. Táta má své názory fixované k době, kdy centrum vzniklo. A za tu dobu se vše proměnilo. Už i já cítím, že mí mladší bratři mě pokládají s mými názory za kmeta.

A co vy? Jak se celá anabáze s koronavirem dotkla vás osobně?

Pro mě je Babylon jedna ze dvou prací, jsem jinak stavař. Mám na starosti výrobu v jedné stavební firmě, provádíme revitalizace bytových domů v Praze. Práce je sice hodně, ale zároveň i velký nedostatek lidí. Stavby se tím pádem zpožďují. Sdružení vlastníků se nescházela, vše se posunulo.

A v jakých hotelech se ubytováváte sám, když někam jedete?

Já nejsem hotelový typ, jezdím s karavanem. Je to obrovská svoboda. Itálie, Řecko, Slovinsko, vše jsem zcestoval s karavanem. Mám dvě děti a když jedete jen autem, musíte při přemísťování z místa na místo vždycky všechno sbalit. V tomhle je karavan výhoda.

Jak vidíte budoucnost Centra Babylon?

Neplánujeme nic velkého. Jsme omezeni prostorem, kam lze ještě růst. Vede tu vedle Centra Babylon plynovod, silnice, jsou tu další domy. Máme už jen malou část vedle IQ parku, kde se dá ještě něco nového vybudovat. Přemýšlíme o tom, že tuto nevyužívanou část komplexu Babylon nějak přestavíme, bude to opět asi něco zábavného. Zvažovali jsme turistickou ubytovnu, ale to jsme nakonec zavrhli. Jinam expandovat nemůžeme a mimo Liberec se nechystáme.