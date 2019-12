Staré nádraží chtěli dát skautům na klubovnu, stát ho nařídil zbourat

Před pár týdny proběhly velkolepé oslavy železniční tratě Liberec - Žitava, která slaví 160 let. Pro Chotyni to má ale hořkou příchuť. Tamní nádraží se má totiž bourat. Obci se to nelíbí, chtěla by v budově zřídit skautské středisko.