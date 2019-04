Českolipské nádraží za miliardu má dva roky stále východ do pole

Na pozemcích má vzniknout chodník. Radnice se nyní dušuje, že do konce roku už vznikne, došla jí totiž trpělivost. Dohodla se s firmou, které patří sousední pozemky, a ty pro stavbu chodníku stačí.

„Schválili jsme záměr výkupu pozemků, které patří firmě Žoska. Nachází se přibližně uprostřed plánovaného chodníku. Bude nám to stačit, abychom záměr uskutečnili. Půjde o tři metry široký a 200 metrů dlouhý chodník. Projekt se jen trochu upravil,“ informovala starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

„Paralelně s tím samozřejmě jednáme i s Českými drahami, bohužel je tam ještě jeden další vlastník, který je prakticky nedosažitelný, takže tam žádnou dohodu nevidím,“ dodala.

Podchod pod kolejemi ústící do Dubice a průmyslové zóny zpočátku lidé vnímali jako příjemný benefit. V původním projektu totiž tunel vedl pouze na vlaková nástupiště, dál ne. Radnice si pak prosadila, aby nekončil zdí, ale vedl i na druhou stranu nádraží. Zatímco budovy patří SŽDC, pozemky u nádraží jsou Českých drah. A s nimi se radnice nedohodla.

Chodník až po několika stech metrech

SŽDC se pak zdráhala podchod vůbec otevřít, když k němu nevedla přístupová cesta. Nakonec ho začali lidé využívat, ale museli se smířit, že podchod je vyvedl uprostřed blátivé a kamenité louky. Museli také ujít dalších několik set metrů, aby se dostali na chodník. Navzdory tomu tu chodili.

„Lidi byli zvyklí tudy procházet. Dříve totiž vedla přes koleje do Dubice železná lávka, ta byla ale v tak dezolátním stavu, že byla neopravitelná. Do Dubice to byla nejkratší cesta, jinudy už by to bylo jen přes koleje,“ připomněla redaktorka Městských novin Eva Markgrafová.

„Je to názorná ukázka, jak to dopadá, když před stavbou nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy. Vnímám to jako chybu předchozího vedení města, které na to mělo myslet. My to teď lopotně a složitě doděláváme,“ podotkl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer.

Na nádraží chybí občerstvení

Východ pro cestující do pole ale není jedinou skvrnou na novém nádraží. Lidem vadí také to, že v nádražní hale není kromě automatu na rozpustnou kávu a cukrovinky žádné jiné občerstvení nebo obchůdek například s pečivem. Denně tudy projdou tři tisíce cestujících, projede tudy více než sto vlaků do pěti směrů.

„Pídila jsem se po tom, proč. Zjistila jsem, že se na občerstvení v původním návrhu nemyslelo. A protože nádraží dostalo dotaci, je tam mnohaletý závazek udržitelnosti a nelze ho předělávat,“ posteskla si starostka Jitka Volfová.

Nádraží kritizovali po otevření i železniční odborníci. „Veškeré zázemí v podobě toalet a dvou pokladen neodpovídá významu moderního přestupního terminálu 21. století pro více než 37tisícové město. Při celkové investici 1,2 miliardy korun to vypadá, že si někdo udělal legraci.

V rámci ambiciózní ‚akce století‘ jako by bylo zázemí pro cestující nechtěným přívěskem, a tak se tam nenajíte, nekoupíte noviny ani nemáte kam přestoupit, když autobusová stání MHD zůstala na stejných místech,“ pranýřoval počátkem roku 2017 dopravní specialista a člen Svazu odborářů služeb a dopravy Jindřich Berounský.