Vojta z babyboxu v České Lípě má šanci vrátit se k vlastní matce

Otec a zakladatel babyboxů Ludvík Hess je zklamán z toho, že lidé do babyboxů odkládají nejen novorozence, ale i starší děti. Popírá to podle něj smysl těchto zařízení.



Když chcete ekologicky zlikvidovat auto, musíte splnit spoustu formalit. Je normální, že v tomto státě lze porodit dítě a být pro systém neviditelným a v podstatě jej odložit?

V tomhle státě je binec. Člověk má na jednu stranu spoustu povinností, ale dítě, které matka porodí třeba doma, nikdo dál nehledá. Za komunismu by se to nestalo, tehdy by dítě systému neuniklo, byly povinné prohlídky u lékaře. Dnes není ani povinnost jít s dítětem po porodu k pediatrovi.



Jak na vás působí případ malého Vojty z České Lípy?

Ten chlapec už lezl, byl vyspělý. Jsem si jist, že svou matku velmi postrádá a silně vnímá, že s ní nemůže být. Nicméně mám fotky z babyboxu, kam ho odložili. Tam se tvářil spokojeně. Byl pěkně oblečen. Takže matka se o něj asi dobře starala.



Když jste zakládal babyboxy, počítal jste s tím, že v nich budou končit takto staré děti?

Vůbec ne. To ani nebyl cíl. A mrzí mě to. Je to absurdní, neumím si představit, že někdo dá do babyboxu několikaměsíční dítě. Chápu to u novorozenců, ale ne takto starých dětí. Neplánovali jsme ani, že těch babyboxů bude 76 a skončí v nich celkem 200 dětí. Chtěli jsme, ať je babybox v Praze a Brně, dneska je kromě tří okresů všude. A nemocnice mě žádají samy, že babybox chtějí. Mě tenkrát motivoval případ dítěte, kterého matka odhodila do popelnice. Takže na druhou stranu jsem pořád rád, že si matky dají tu práci a dovezou děti alespoň do babyboxu.



Co se vlastně odehrává v mysli matky, která dá do babyboxu dítě?

Tam probíhají zmatené hormonální války a boje, někdy dochází k laktační psychóze. Nikdo z nás si neumí představit, co se odehrává matce v hlavě po porodu. Ostatně v šestinědělí je matka „chráněna“ nižší trestní sazbou, kdyby nedejbože dítěti ublížila. Ale co se odehrává v hlavě matky, která odloží devítiměsíční dítě, to nevím. Mohou tam být rodinné a sociální důvody. Nejčastěji rozepře s manželem nebo partnerem, který třeba dítě nechce. A matka mu vyhoví.



Nejstarší dítě v babyboxu mělo dva roky. Pamatujete si ten případ?

Jistě, šlo o rodinu z jižních Čech, která dítě odvezla do Pelhřimova a tam ho nacpala do té naší bedýnky. Naštěstí se o chlapce přihlásil dědeček. To bylo ale už třetí dítě, které jedna matka dala do babyboxu, žádné z nich nechtěla.



Jste v kontaktu s takovými matkami? Vysvětlují nějak své chování?

Často se se mnou spojí a chtějí se poradit. Já to ale vnímám tak, že spíš hledají alibi, aby si vnitřně zdůvodnily, že dělají dobře, když dítě odkládají. Někdy se rodiče ozvou až po odložení. Chtějí o tom dítěti zprávu. To mi zase sdělují své alibi.



Setkal jste se někdy s dítětem, které skončilo v babyboxu?

Jistě, často je za mnou vodí jejich náhradní rodiče. Scházíme se často. Většinou to ty děti vědí. Mám oblíbenou jednu dnes už desetiletou holčičku, ta je mojí citovou záležitostí. Ona o sobě s hrdostí říká, že je z babyboxu. Když jsme se potkali, vrhla se mi kolem krku a řekla, že mě má ráda. Brečel jsem. V tu chvíli jsem cítil velké zadostiučinění.