Cestující se svezou moderními autobusy, řidič bude mít ledničku

„Těchto sedmnáct autobusů představuje přibližně čtvrtinu našeho vozového parku. Čili každý čtvrtý autobus teď máme úplně nový. Zároveň jsme loni odkoupili zánovní vozy od jiných dopravců, takže velmi brzy budeme co do průměrného stáří autobusů na špičce v rámci České republiky,“ sdělil předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek.

Právě se stářím autobusů měla ČSAD Liberec před časem problémy. Řada vozů byla starší než třináct let. Podle podmínek Libereckého kraje, který objednává veřejnou dopravu, mohou být autobusy staré maximálně 16 let. Obnova vozového parku tak byla nutností.

„Štěstí je, že ČSAD Liberec uzavřelo smlouvu na nákup sedmnácti nových autobusů ještě v roce 2017, a to za velmi výhodných podmínek. A dodavatel ty smlouvy dodržel, takže se vozy podařilo koupit za 4,27 milionů bez DPH. Kdybychom to měli kupovat za dnešní ceny, stál by jeden autobus přes pět milionů. Na každém voze jsme tak ušetřili přes půl milionu korun,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Právě Liberecký kraj je od podzimu loňského roku majoritním vlastníkem společnosti ČSAD Liberec. Obnova autobusů ho zatím stála 60 milionů korun.

„Samozřejmě, že s výměnou autobusů budeme dále pokračovat, ale nechceme víc prozrazovat, je to obchodní tajemství,“ dodal hejtman s odkazem na situaci ve veřejné dopravě na Jablonecku, kde trh ovládá firma BusLine, se kterou je kraj na kordy.

Podle předsedy představenstva Bobka je malý zázrak, že se nákup 17 nových autobusů podařil. Kdyby se objednávaly dnes, čekali by na ně cestující tři roky.

„Situace v Evropě je velmi špatná. Výrobci autobusů mají naplněné kapacity až do roku 2021 a přijímají dnes objednávky na rok 2022. Je jasné, že někteří dopravci tak budou mít velký problém sehnat nové autobusy, i když budou mít vysoutěžené zakázky, protože ty výrobní kapacity prostě nejsou. Nás zachránilo, že jsme tyto autobusy objednali v roce 2017 a dodavatel všechno dodržel,“ vysvětluje Bobek.

Vybavení nových autobusů je podle něj v nadstandardní kvalitě, a to nejen pro cestující, ale i samotné řidiče. „Ti budou mít k dispozici nezávislé topení, vyhřívané čelní sklo a také malou ledničku, kterou ocení hlavně v létě. Protože řídit autobus v letních parnech je velmi náročné,“ dodal Bobek.