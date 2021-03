Areál slavných LVT čeká velká proměna, město ale napřed musí sehnat peníze

Téměř všechno, co dnes v areálu Libereckých výstavních trhů (LVT) na Masarykově třídě stojí, půjde k zemi. Jediným mementem bývalé slávy LVT bude hlavní vstup na výstaviště s navazující restaurací Kasino od architekta Svatopluka Technika.

Vstupním pavilonem v lehce funkcionalistickém stylu kdysi procházely stovky tisíc lidí. Dnes se tam prohání hlavně vítr. Výstavní veletrhy, které proslavily Liberec po celé republice, jsou dávno minulostí. I proto přišla Kancelář architektury města s návrhem dožilé objekty zbourat a nahradit je novými. Jen architektonicky cenný Technikův pavilon z roku 1946 zůstane.



„Navrhujeme obnovu tohoto objektu se změnou dispozice. Mělo by tam být velkokapacitní sociální zázemí, prostor pro administrativu, skladovací prostory a také provoz občerstvení v široké škále od jednoduchých forem samoobslužných automatů v návaznosti na infopoint až k provozu kavárny či malé restaurace,“ uvedl hlavní architekt města Jiří Janďourek.



Pokusů o obnovu kdysi oblíbené restaurace Kasino přitom bylo v Liberecké výstaviště posledních letech už několik. Zájem měl kdysi pivovar Svijany nebo pražírna kávy, zálusk na Kasino měl i majitel liberecké restaurace Plzeňka či spolek Archa 13.

Všechny však odradil špatný technický stav pavilonu, do kterého by se musely investovat miliony korun. I přesto je jasné, že areál, který dnes z části využívá Technické muzeum, má v sobě ohromný potenciál. Prostor ale potřebuje koncepčně změnit.



„Zdá se nám, že zadní pavilony G a I už nemají svůj význam, morálně i fyzicky dosloužily. Proto jsme se rozhodli tuto část zprůchodnit. Protáhnout ulici Gorkého tak, jak kdysi historicky vedla, a propojit ji pěší zónou až na Tržní náměstí. Pozemky v severní části směrem k bazénu by se pak daly využít k bydlení, s tím, že v parteru by byl prostor pro komerční využití a nutné by bylo podzemní parkoviště pro rezidenty. To je ale až poslední etapa,“ zmínil Janďourek.



Technické muzeum a Boveraclub se přestěhují

Ještě předtím by mělo proběhnout stěhování Technického muzea a Boveraclubu, které se teď v areálu nachází, do nových, modernějších objektů. Ty nahradí zastaralé pavilony. Nové budovy mají být umístěné tak, aby k nim mohla vést v budoucnu tramvajová smyčka, která umožní vyjížďky výstavních exponátů po historické trati Ještěd - Lidové sady.

Kromě toho záměr počítá i se stavbou objektu pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Využívat by ho měl především Dům dětí a mládeže Větrník, který dnes sídlí v kapacitně nedostačující staré vile v Lidových sadech. Jeho součástí by měly být i dílny pro technické vzdělávání dětí či rekvalifikační kurzy a také sportovní hala, která by se dala využít i pro různé společenské akce.

„Objekt je podmíněn zbudováním podzemního parkoviště pro návštěvníky celého areálu. Využije se k tomu svažitost terénu, parkoviště bude polozapuštěné s nájezdem z ulice U Obchodní komory,“ dodal architekt města.



Velký prostor je věnován i centrálnímu parku s dětským a sportovním hřištěm či místem pro grilování. Kancelář architektury města už připravila regulační studii, která popisuje prostorové a funkční limity pro rozvoj areálu.

Aby se záměr přetavil do skutečné realizace, závisí na penězích. Radnice už proto hledá vhodné dotační tituly. Otázkou však je, zda bude mít Liberec na povinnou finanční spoluúčast, která v tomto případě nebude malá. V minulosti už se několikrát stalo, že zůstalo jen u plánů v šuplíku, protože město nemělo z čeho se na realizaci spolupodílet.