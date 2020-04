Umělci odmítají stagnaci. V galerii NoD vzniká archiv jedné karantény

Koncepce projektu je veskrz prostá a spoléhá na princip řetězové reakce. Do prostor galerie, která je v tuto chvíli veřejnosti nepřístupná, přibývá každý den nové dílo reagující na nastalou situaci. Dalšího vystavujícího umělce vybírá vždy ten předchozí. Celý projekt zahájil svým dílem Martin Zet, kterého nominoval sám Kubesa. Zet pak dále vyzval Lenku Tyrpeklovou, ta Martinu Dopitovou a tak dále.

„Jedním z cílů celého projektu DIVOCe! je od počátku snaha kontinuálně vytvářet v jistém smyslu umělecký archiv karanténní éry. Při komunikaci s nominovanými umělci ovšem vždy navrhuji, že díla, která jsou do uzavřené galerie každodenně doplňována a zakomponovávána, by měla být svázána s pandemickým obdobím spíše tematicky, ne nutně datací vzniku,“ přibližuje koncepci Kubesa.

Někteří participující umělci tak přispěli svými již existujícími avšak doposud nevystavenými díly, jiní se naopak ve velmi omezeném čase rozhodli vytvořit zcela novou práci. Řadí se k nim i konceptuální umělkyně Milena Dopitová. „Byla jsem oslovena 9. dubna v době kdy u nás vrcholila pandemie a kdy se zákazy, co smíme a co už nikoliv, staly součástí každodenní reality, v době kdy ulice, parky, obchodní centra, městská doprava byly téměř liduprázdné,“ vzpomíná autorka pro iDNES.cz na situaci, která byla ještě před pár týdny realitou.

„Čas v karanténě plyne jinak, nechci říci pomaleji, ale akcentuje a jitří vlastnosti, které odkrývají také labilnost v mezilidských vztazích. Vynořují se vlastnosti jako je nevraživost, arogance, podezíravost. Naštěstí najdeme příklady i těch druhých, pro společnost obětavých a nezištně nápomocných,“ dělí se Dopitová o svou zkušenost.

Sama se v období karantény stala součástí několika nových projektů a „paradoxně pozitivně tak zúročila karanténní čas“. Do galerie NoD přispěla instalací nazvanou Prosím, zanechte vzkaz. „Dva rozložené objekty zabalené v ochranném oděvu symbolizují barevný svět, který je nyní z velké části zabalen a připraven k dalšímu využití. Dva identické oděvy na zemi otevírají možnost další existence a zároveň svou kompozicí vymezují svůj svět v sestavě synchronních cvičenců nejednoznačného pohlaví,“ popisuje dílo, které si prozatím návštěvníci mohou prohlédnout jen prostřednictvím internetu. Galerie se v souladu s vládními opatřeními otevře v pondělí 11. května.

Díla začala do galerie přibývat ve středu 8. dubna, v tuto chvíli je do projektu zapojeno na sedmnáct umělců. Kromě Zeta a Dopitové se účastní například ještě Jan Pfeiffer, Šárka Koudelová, Petr Stibral, Magdaléna Stanová nebo Erika Velická. Velkým pozitivem podle kurátora Kubesy je to, že se zúčastnění umělci nerozhodli v rámci výběru nominovat jen tvůrce z vlastního okruhu.

„Řada umělců nominovala jako své následníky autory, které osobně vůbec neznala, ale vážila si jich profesně. Projekt tak není uzavřen jen do určitého výseku umělecké scény, který by byl definován jen vzájemnými osobními vazbami,“ vysvětluje Kubesa.

Zdali však projekt získá i výrazně mimopražský nebo snad mezinárodní rozměr, zůstává čistě v rukou nominovaných. Galerii i kurátor se při volbě konceptu jasně rozloučili s možností plánovat a organizovat. „Na místo plánu jako kurátor mohu mít pouze přání, aby se projekt dostal například i za hranice České republiky, a nebyl obrazem pouze středočeské umělecké scény,“ uzavírá Kubesa.