Do galerie i v pyžamu. Virtuální prohlídky se těší pozornosti

S mezinárodně nejatraktivnější nabídkou přichází projekt Google Arts & Culture, který odstartoval v roce 2011. Pomocí služby Street View dokáže diváka zavést přímo do prostor věhlasných muzeí v New Yorku, Paříži, Florencii i dalších městech. Člověk tak může ležet v posteli a zároveň procházet Guggenheimovým muzeem, Musée d’Orsay nebo slavnou florentskou Galerií Uffizi, která vystavuje díla Michelangela, Botticelliho nebo Tiziana.

Kromě virtuálních prohlídek jsou k dispozici také ukázky ze světových i českých sbírek (Moravská galerie, Národní galerie Praha nebo Muzeum umění Olomouc), neobyčejný zážitek zprostředkovávají skeny slavných obrazů ve vysokém rozlišení. Do nejmenšího detailu si lze prohlédnout Hvězdnou noc od Vincenta van Gogha, Polibek od Gustava Klimta nebo malby na stropě pařížské opery od Marka Chagalla.

Do projektu virtuálních prohlídek Google Arts se letos mělo zapojit i Uměleckoprůmyslové muzeum (UPM). Nastalá situace však realizaci ztížila. „Pokud by mělo být muzeum zavřené delší dobu, budeme uvažovat o tom, že to uděláme vlastními silami,“ říká jeho mluvčí Radka Potměšilová.



V UPM v současné době pracují na stálých i aktuálních výstavách, které návštěvníkům chtějí nabídnout po uvolnění vládních opatření. „Restaurátoři restaurují, fotografové fotografují, správci jsou ve svých depozitářích,“ upozorňuje muzeum na svých sociálních sítích, kde v posledních dnech zaznamenává narůst zájmu od tuzemského i zahraničního publika.

Národní galerie Praha (NGP) už nabídla prostřednictvím svého Facebooku živé přenosy z uzavřených výstavních prostor, ve čtvrtek se uskutečnila prohlídka retrospektivy Kurta Gebaura, na 8. dubna od 14 hodin je naplánována prohlídka expozice Staří mistři s kurátorem Mariusem Winzelerem. Vzniká také komentovaná prohlídka k ozvěnám benátského bienále věnovaných Stanislavu Kolíbalovi a bez pozornosti nezůstane ani projekt Nebourat! Podoby v brutalismu v Praze. V současné době se pracuje na scénáři k dokumentu.

„Prostřednictvím sítí jsme ve spojení s našimi návštěvníky a příznivci, informujeme je o aktualitách, cílem je přinést kvalitní obsah. To je minimum, co můžeme za dané situace dělat. Snažíme se přizpůsobit a operativně reagovat na vzniklé okolnosti, zároveň zůstat otevření našim návštěvníkům a alespoň trochu jim zpříjemnit chvíle omezené volnosti pohybu,“ říká mluvčí NGP Eva Sochorová.



Videoobsahem veřejnost oslovuje i Centrum současného umění DOX. Dohledat lze například na Youtube, kde svou výstavou provází umělci Petr Sís nebo Jiří David.



Galerie Rudolfinum hlásí velký zájem o publikovaný rozhovor s malířem Michaëlem Borremansem, jehož dílo aktuálně „vystavuje“. „Nabídku hodláme rozšířit, pustíme záznam z prohlídky velmi populární výstavy Daniela Pitína Papírová věž, která skončila 5. ledna,“ upozorňuje Maja Ošťádalová. Provázet jí bude Pitín a jeho kolega malíř Josef Bolf.

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) ve středu otevřela virtuální prohlídku výstavy Devětsil 1920–1931, která měla původně skončit 29. března. Nabízí hlubší pohled do rozmanitých sfér tvorby této specifické umělecké skupiny, jejímiž členy byl například Karel Teige, Jindřich Štýrský nebo Toyen. GHMP nově připravuje také své podcasty a na sociálních sítích pravidelně nabízí fotografické pohledy do svých dalších výstavních prostor.

Z Domu U Kamenného zvonu, kde GHMP sídlí, je to jen pár kroků, do Domu U Zlatého prstenu, jedné z budov Muzea města Prahy. To na svých webových stránkách zpřístupnilo hned několik virtuálních prohlídek i online výstav. K dispozici je pohled do konzervátorských dílen instituce, výstava o podobách textilu a oblékání středověkých Pražanů nebo připomínka hraček výrobního družstva Směr Praha. Zajímavý je taktéž 3D model sbírkového předmětu Madony ze Staroměstské radnice.

O své nepřijdou ani pravidelní návštěvníci přednášek v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP), které se nadále snaží fungovat prostřednictvím přehledné webové platformy Campuj.Online.

Duben přinese přímý přenos přednášky Jak psát o architektuře, virtuální setkání s dánskými architekty EFFEKT i závěrečnou přednášku kurátora Adama Štěcha o modernismu v Uruguayi a Argentině.

Kromě přednášek, prohlídek či besed bylo zrušeno nebo přeloženo také spoustu křtů. Alternativu k nim našla Moravská galerie, která plánuje uvést na světlo světa knihu Jak namalovat vejce o Josefu Šímovi alespoň prostřednictvím internetu. Její autorkou je Silvie Šeborová a ilustrace dodal Jiří Franta.

Ve snaze zaujmout své diváky a návštěvníky pokračují v online aktivitách i další pražské, krajské i regionální instituce. Pravidelně o nich informují na svých oficiálních stránkách, Facebooku i Instagramu. Některé organizace se navíc soustředí i na program a domácí workshopy pro děti. Tak, aby ani v době karantény neztratily zájem o umění.