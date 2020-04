James Bond je zpět. S romány pokračuje scenárista Midsomeru i Poirota

„Živě si vzpomínám, jak jsem se poprvé v roce 1963 setkal s Jamesem Bondem. Do kin tehdy vešel Dr. No. Ten film mě dostal, byl jsem ohromen jako nikdy předtím. Navštěvoval jsem tehdy přísnou internátní školu, samé odříkání, šikana a nepříjemní učitelé, zcela bezbarevný život,“ vzpomíná Anthony Horowitz v rozhovoru pro server Penguin. „Až knihy o Bondovi mi otevřely okno do světa plného lesku, skvělého jídla, rychlých aut a slunečního svitu. Zamiloval jsem se a od té doby Bond velmi zvláštním způsobem prosvětluje mou cestu životem,“ říká.

Když Horowitz přijímal výzvu napsat román o Jamesi Bondovi, slíbil si, že zůstane co nejvíce věrný předloze i Flemingovu hlasu. V praxi to znamenalo vesměs jediné - vrátit se s agentem 007 zpět do éry studené války. „Tím nijak nesnižuji filmy, které Bonda výborně modernizovaly a přenesly do současného světa. Daniel Craig je skvělým Bondem 21. století, ale s knihami je to jiné,“ vysvětloval redaktorovi Radio Times.

První román Modrý diamant tak zasadil do padesátých let a nebezpečného, seč atraktivního světa Formule 1, který jako by byl Bondovi ušitý na míru - rychlost, krásné ženy, luxus. Problém přichází ve chvíli, kdy se výsledky závodu v Norimberku pokouší ovlivnit Rusové a změnit tak uspořádání soutěže i světa.



Nejzábavnější na psaní nových románů o Bondovi pro Howoritze bylo hledání odpovědí na otázky, jež Ian Fleming nikdy nezodpověděl. Od těch banálních jako, proč pije 007 Martini s vodkou a jaktože kouří právě takovou značku cigaret, až po ty zásadnější - co a proč z něj udělalo toho tvrdého a chladnokrevného muže. „Bylo to fascinující, snažit se domyslet všechny tyto maličkosti, které z něj nakonec učinily zabijáka,“ popisuje Horowitz se zájmem.

Klást si podobné otázky bylo pro Horowitze, kterého si oblíbily miliony mladých čtenářů díky knižní sérii o Alexi Riderovi, stěžejní obzvlášť při práci na druhém románu Navždy a den. Odehrává se totiž přesně před událostmi vůbec prvního Flemingova románu o Jamesi Bondovi Casino Royale, tudíž odhaluje, jak se celá legenda zrodila. „Bylo těžko vytvořit něco originálního, co se v předchozích románech ani filmech nestalo, stálo mě to hodně času,“ tvrdí autor.

S navazováním na práci britských literárních velikánů měl už před Bondem zkušenost. Horowitz sepsal dvě knižní pokračování případů Sherlocka Holmese - Dům hedvábí a Moriarty. Obě vyšly v češtině. Kromě toho stojí autorsky také za seriály Foylova válka, Vraždy v Midsomeru nebo Hercule Poirot.

Romány Modrý diamant a Navždy a den do češtiny přeložil Pavel Dufek. Vydává je nakladatelství Argo.