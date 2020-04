Zpívat o koronaviru nechci, ponorku nemáme, hlásí Petr Janda

„Za normálních okolností bych měl písně na desku už dávno hotové, ale teď mám čas, protože nikde nehrajeme, tak pořád skládám nové a nové. Asi budeme mít tentokrát větší výběr,“ uvádí Janda. S ostatními členy kapely je v kontaktu prostřednictvím videohovorů.



Opatření spojená s koronavirem zkrátila Jandovi dovolenou v USA, kam se pravidelně vydává s rodinou. „Byl to hektický odjezd, nechtělo se nám pryč, počasí nádherné, moře začalo být teplé,“ vzpomíná. „Na letišti jsem pak cítil hodně nervozity, lidé nevěděli, jestli jim zruší nebo nezruší let. My sami se museli z Frankfurtu dopravovat komplikovaně po vlastní ose. Unavený jsem ještě 500 kilometrů musel řídit,“ popisuje.

Své americké fanoušky stihl Petr Janda potěšit alespoň dvěma koncerty, další musel zrušit. Fanouškům v Tampě a Atlantě zahraje až příští rok. S Olympikem se jinak snaží termíny tuzemských koncertů přesouvat na podzim. Letní sezonu zpěvák a kytarista nevidí pozitivně. „Mám pocit, že toto léto si nezahrajeme, je to pro nás velká finanční ztráta. Najednou začínám počítat peníze, abych věděl, jak dlouho ještě vydržíme,“ říká. Za nejhorší označuje nejistotu, se kterou se umělci i další profese musí potýkat.

Malé koncerty se Olympiku hrát nevyplatí. „Počítal jsem, že kdybychom hráli pro 50 lidí a dali 500 korun vstupné, dostali bychom 25 tisíc. To bych byl zvědavý, kolik by nám z toho pořadatel nechal. Myslím, že bychom neměli ani na techniku, natož na honoráře, takové hraní není pro nás,“ vysvětluje.

Ve finále však podle Jandy o peníze tak moc nejde, hudba je pro něj vášeň a bude se jí snažit věnovat co nejvíce i nadále, navzdory překážkám. Až se znovu začne koncertovat, plánuje s kapelou zavézt přísnější hygienická opatření. „Techniky bychom pověřili dalšími úkoly jako vydezinfikovat, šatnu, zábradlí, prostě všechno, čeho se dotýkáme. Mikrofony naštěstí máme už dlouho své. Neumíte si ani představit, co bývá nalepené na těch, které jsou volně k dispozici,“ popisuje.

Do konkurzu na nového klávesistu, který má nahradit nemocného Jiřího Valentu, se přihlásilo už přes padesát lidí. „Nečekal jsem, že se přihlásí tolik lidí. Na pár bizarních človíčků, umí všichni hrát a ještě se vyznávají z lásky k Olympiku, až mi to přijde vtipné,“ říká. Do užšího výběru se prozatím dostali čtyři adepti, brzy je čeká živý konkurz.

Koronavirová krize podle Jandy světu přinese změnu a zpomalení. „Lidé si uvědomí křehkost spotřebního života. Budou méně cestovat, znovu objeví turistiku doma a konečně poznají, jakou to máme nádhernou vlast. Celý svět se prostě zastaví, zasekne a bude mu dlouho trvat, než se nadechne,“ uzavírá rozhovor.

Petr Janda přišel do kapely Olympic, kterou založil Miloslav Růžek původně pod názvem Karkulka, v roce 1963. První album Želva vzniklo o pět let později, zcela zásadní zlom pro kapelu znamenala osmdesátá léta, kdy si posluchači zamilovali jejich albovou trilogii Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř. Za dva roky kapela oslaví 60 let na scéně.