Rozpohybovali díla Moneta nebo van Gogha. I takto se dá prezentovat umění

Je to změna. Tam, kde běžně hrají české i zahraniční hudební hvězdy, od Jacka Whitea až po Chinaski, teď proplouvají nejznámější díla impresionistických malířů.

Prostorný koncertní sál rámují ze čtyř stran nejmodernější projekční stěny několikametrové výšky a doplňují je dva vysoké kvádry uprostřed, na které se v pravidelných intervalech promítají obrazy Clauda Moneta, Vincenta van Gogha, Augusta Renoira, Paula Signaka, Edgara Degase a Bohumila Kubišty.



To vše za doprovodu známých skladeb. Van Goghovu Hvězdnou noc doplňuje Pátá symfonie Gustava Mahlera, Edgara Degase a jeho baleríny valčík Frederika Chopina a Monetovu Temži pod Westminsterem melodie Clauda Debussyho.

O žádnou tradiční výstavu tedy nejde. Ono vlastně nejde vůbec o výstavu. Fyzicky dílo zmiňovaných umělců, natož v originále, návštěvníci Fora Karlín neuvidí. Je to však působivý zážitek, čtyřicetiminutová show, promyšlená atrakce, která bude jedněm ležet v žaludku a druhé bude nesmírně bavit.

„Pro nás je to nový způsob, jak představit lidem umění. Digitalizace nám umožňuje vnímat techniku velkých mistrů jinak, zblízka a intenzivně. Ve světě je to velký trend a já jej chtěl po téměř šesti měsících kulturní izolace způsobené koronavirem přivézt i do Prahy,“ uvádí autor projektu Serge Grimaux.

Společně s kolegy je připraven rychle reagovat na zpřísnění hygienických opatření. Nyní se u vstupu měří teplota termokamerou a k dispozici je pro návštěvníky dezinfekce, případně i roušky. Do sálu bude vpuštěno maximálně sto lidí každých dvacet minut. Vstupenky pro dospělého se pohybují od 295 (pracovní týden) do 345 korun (víkend) a návštěvník si může zážitkem projít hned několikrát.

Ačkoliv by se to mohlo zdát, výstava Bylo Nebylo neznamená konec hudebního programu ve Foru Karlín. Grimaux jako jednu z velkých výhod vnímá fakt, že stěny lze jednoduše během pár hodin odstranit. Někteří umělci se jich však už teď rozhodli využít. Třeba tanečník Sergej Polunin, který mezi nimi bude za dva měsíce tancovat. Pokud to situace dovolí. Výstava potrvá do konce roku.