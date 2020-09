RECENZE: Senzace Daisy Jones & The Six trpí na klišé, nakonec však baví

Spisovatelka Taylor Jenkins Reidová ve svém sedmém románu vsadila na svatou trojici sex, drogy, rock’n’roll a navzdory všeobecnému vyčerpání tématu se jí to vyplatilo. Nostalgie po klubové atmosféře 70. let totiž na čtenáře (i diváky) stále zabírá, jak dokazuje smlouva na třináctidílný seriál, kterou s autorkou uzavřela ještě před vydáním knihy společnost Amazon.



Forma, jíž se autorka rozhodla vyprávět, k filmovému či televiznímu zpracování sama vybízí. Příběh vzestupu a pádu fiktivní zpěvačky Daisy Jones a kapely The Six totiž s odstupem let líčí prostřednictvím krátkých monologů jednotliví pamětníci. Členové kapely, Daisy, jejich fanoušci, kolegové i producenti.



Představit si to lze asi jako sledování klasicky zpracovaného historického dokumentu, ve kterém různí respondenti vzpomínají na událost, jejíž byli součástí. Problém je, že ponořit se do něj lze většinou těžko a v případě literatury tomu není jinak. Vyžaduje se zde od čtenáře notnou dávku trpělivosti a motivace dočíst až do konce, a pokud trpí alergií na klišovité hrdiny, schematické jednání a předvídatelné zápletky, bude to pro něj ještě složitější.

Příběh je jich totiž, alespoň ze začátku, plný až až. „Podmanivě krásná Daisy s divokými kudrnami“ je chvílemi tak „svá“, až to bolí. Vyrůstá v Hollywood Hills obklopena přepychem, žel bez rodičovské lásky, jejíž nedostatek ji už ve čtrnácti letech dovede do barů na Sunset Strip. Do míst, kde se zrodily i skončily mnohé rockové hvězdy.



Co Daisy doma chybí, to si začne kompenzovat drogami, a to v množství, z něhož by měl respekt i Keith Richards. Skutečný život je jí na míle vzdálen a jinak tomu nebude ani po setkání s frontmanem kapely The Six Billym, které patří mezi ta „osudová“. Love story by přece nemohla chybět. Jestli nakonec povede až k rozpadu kapely The Six, na jehož skutečnou příčinu se snaží do poslední chvíle neznámý vypravěč přijít, ať už si každý přečte sám.

Daisy Jones & The Six Taylor Jenkins Reidová přeložil Ondřej Sobotka Edice Kontrast Vintage, Dobrovský, 361 stran, 2020 Hodnocení­: 60 %

Recenzentka Washington Post přirovnala román Daisy Jones & The Six k míse horkého popcornu politého máslovou polevou a podobně o něm asi uvažovala i producentka chystaného seriálu, herečka Reese Witherspoonová.

Literatura je to velmi průměrná, vyprávění však nakonec celkem zábavné. Přesně takové, jaké aktuálně produkované internetové série potřebují. Českému vydání bohužel škodí odbytý překlad a překlepy, které tu pomyslnou kukuřici na pánvi bohužel nenechávají vypukat. Tak už to ale občas s recenzními výtisky poskytovanými novinářům před vydáním bývá. Kniha vychází 5. října 2020.