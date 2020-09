RECENZE: Z dítěte v ženu. Jedno obyčejný léto je povedený komiks

Léto je sice u konce, z komiksu Tamakiových však bude díky autentickému zpracování dýchat v jakékoli roční době. Kanadská autorka s japonsko-židovskými kořeny se vrací ke svým prázdninovým zážitkům ze zapadlého kanadského pobřeží, kam na pár týdnů posílá i své hrdinky – dvě dospívající kamarádky, asi okolo dvanácti let věku.



Ztřeštěná a mladší Windy během tradičního pobytu na Awago Beach ještě pořád dává přednost dětským zábavám, rychlých proměn svého hrudníku si však může jen těžko nevšimnout.

Naopak klidnější a přemýšlivá Rose na sobě tak razantní tělesné proměny nesleduje, poznává však kvůli problémům rodičů i náklonnosti k místnímu mladému prodavači novou a prozatím nepoznanou škálu emocí. Tuto dějovou linku pak doplňuje ještě motiv závažnějšího charakteru, jenž vypráví o těhotenství i potratu ze dvou perspektiv - dospělé ženy, jež by ráda porodila dalšího potomka, a mladé dívky, která otěhotněla „nedopatřením“.



Jedno obyčejný léto je příběh barvitý (navzdory tomu, že jej kreslířka zahalila pouze do tlumených fialových tónů), plný nostalgie, hlavně však poctivě a vesměs tradičně odvedený s působivými obrazy Tamakiové, které by se bez nadsázky rovnou mohly rámovat.

Pro koho je kniha?

Otázkou zůstává, jestli je Jedno obyčejný léto opravdu cíleno na děti. A to nikoliv kvůli prezentovaným tématům, pro něž se znelíbilo některým knihovníkům v USA, ale spíše kvůli jazyku, kterým promlouvá. Mnohdy totiž Tamakiovy hovoří v náznacích a paralelách, které pro teenagery možná nemusí být zcela čitelné. Na druhou stranu - třeba je to donutí klást otázky. A to je vítané.

Jedno obyčejný léto Mariko Tamakiová, Jillian Tamakiová přeložila Lenka Bukovská Paseka, 2020, 320 stran Hodnocení­: 80 %

Mariko Tamakiová má v oblibě šťourat se ve společensky nekonformních tématech (viz předchozí kniha Skim) a bývá za to často oceňována. Jen aktuální kniha posbírala více než deset trofejí včetně významné komiksové ceny Willa Eisnera. Kromě toho se však věnuje také práci pro velké komiksové giganty Marvel a DC Comics, vymýšlela třeba příběhy o superhrdince She-Hulk nebo Supergirl.



Komiks vydalo v českém překladu Lenky Bukovské nakladatelství Paseka, jež tuzemský knižní trh už několik let zásobuje osobitou zahraniční komiksovou tvorbou pro děti a dospívající. Stačí otevřít britskou sérii s Hildou od Luka Pearsona nebo Úsměv a Ségry od Rainy Telgemeierové. Jedno obyčejný léto se od nich však přece jen v něčem liší. V něčem těžko uchopitelném a prchavém stejně jako ta pověstná vůně letního dne z kraje prázdnin, která se jen těžko zapomíná.