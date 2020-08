Největší sbírka Muchových děl je zpět v Praze. Malíř promlouvá hlasem Bonda

Uvítat návštěvníky na vlastní výstavě, to je pro mnoho umělců zcela běžná praxe, přinejmenším na vernisáži. Takový Alfons Mucha už tak ale logicky učinit nemůže, zemřel před 81 lety po dlouhých výsleších gestapa. Na výstavě iMucha, která se otevírá v Obecním domě, přesto alespoň iluzorně vystupuje.

Tvůrcům výstavy se za pomoci moderních technologií a odbornosti profesora Daniela Sýkory povedlo rozložit tahy štětcem na jedničky a rozpohybovat (i rozmluvit) některá díla. Autoportrét Alfonse Muchy tak promlouvá hlasem představitele agenta 007 Pierce Brosnana, a výjevy ze Slovanské epopeje zase putují po stěnách výstavních prostor.



Pohled je to působivý a pohlcující, pracný a poctivě provedený, přesto ale snad každý, kdo měl čest si prohlédnout Epopej na vlastní oči, potvrdí, že emoce originálu nenahradí. Rozpohybovaná Epopej je však pouze jednou součástí jinak mnohovrstevnaté výstavy, za níž stojí autor projektu Richard Fuxa, kurátor Karel Srp, hudebník Michal Dvořák a architekt Miroslav Vavřina. Pořadatelé nevsadili pouze na digitální rozměr výstavy, jak je ve světě trendem, ale oproti minulé výstavě sbírku rozšířili a za sedm let nasbírali sedm desítek nových děl. Celkem je k vidění 220 originálů.



Mezi cenné novinky Fuxa řadí obraz Modlitba z roku 1889 nebo skici k vitrážím katedrály sv. Víta, jejíž zmenšená kopie je navíc v Obecním domě k vidění. „Na Muchovi je fascinující, že se stal součástí naší každodennosti. Jeho motivy můžeme vídat na ulicích i ve filmech – naposled třeba v Tarantinově Tenkrát v Hollywoodu nebo v Havlovi,“ upozorňuje Karel Srp.

Ze sbírky Ivana Lendla

Výstava připomíná široké spektrum Muchovy práce – od slavných plakátů pro herečku Sarah Bernhardtovou až po práci pro podniky Nestlé nebo Moet & Chandon. Průvodní texty návštěvníky seznamují s největšími milníky Muchova života – od oslnění Paříží přes cestu za věhlasem do USA až po věrný návrat do české domoviny, který vedl až ke vzniku Slovanské epopeje.

Prezentovaná kolekce Muchových děl vychází ze sbírky, jejíž základy před lety položil tenista Ivan Lendl. Kvůli pandemii se na vernisáž dostavit nemohl, přítomné pozdravil alespoň prostřednictvím videa, které se promítalo hned vedle Primátorského sálu, jejž sám Mucha vyzdobil.



Výstava potrvá do 10. února 2023 a bude k vidění denně od 10 do 19 hodin. Plné vstupné činí 290 korun. Příští rok v květnu ji doprovodí ještě koncertní show v pražském prostoru O2 Universum, se kterou by Michal Dvořák rád zavítal i za hranice po vzoru svého veleúspěšného Vivaldianna. Ambice tedy projektu nechybí, koneckonců se není čemu divit, před organizátory leží obhájení titulu nejnavštěvovanější výstavy v historii České republiky. Pokud to koronavirus dovolí.