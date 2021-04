Člověka fascinují ošklivé věci, říká autorka islandských krimi bestsellerů

Na obálce vaší nové české knihy je zakrvácený hřebík – můžete vysvětlit proč?

Ten obrázek odkazuje na hřebík, který je zatlučený do hrudníku mužského těla, pověšeného na Lávovém popravišti. A to hned na začátku knihy. Je to skutečné místo nedaleko Reykjavíku, kde se ještě v 18. nebo 19. století věšeli odsouzenci na smrt – stojí tam dvě skály sopečného původu, na něž se kdysi pokládal trám. Na něm se pak věšelo tak, aby to z okna viděl místní guvernér – tehdy jsme byli dánská kolonie. V knize Poprava, která se odehrává v současnosti, sídlí už ovšem nedaleko toho popraviště islandský prezident.

Chtěla jsem psát o ženské hrdince, ale ta by jako vedoucí vyšetřovatelského týmu a zástupkyně menšiny nepůsobila realisticky. To se mezitím naštěstí změnilo. Yrsa Sigurðardóttir spisovatelka