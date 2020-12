RECENZE: Vyprávění o časech zlomu. Hilský přichází s dalším životním dílem

Poutavě, a přitom o běžných věcech. Jak bydleli, jak jedli, jak vypadalo manželství, láska, domácí násilí, jak lidé žili, jak umírali. Ale i jak se šířil mor a syfilis. Jak se lidé stavěli k šílencům či prvně spatřeným černochům.



Martin Hilský: Shakespearova Anglie

V knize Shakespearova Anglie, kterou nedávno vydalo nakladatelství Academia, popsal profesor Martin Hilský prakticky vše, co se týkalo časů anglické reformace, tedy doby, ve které žil a tvořil William Shakespeare (1564–1616). „A vždy to nakonec skončí u mentality. V jedné větě bych řekl, že je to kniha o proměnách mentality lidí Shakespearovy doby,“ uvedl v létě autor během finalizace knihy.

Po souhrnném vydání kompletního překladu Shakespearova díla a navazující knize Shakespeare a jeviště svět tak přichází profesor anglické literatury a přední znalec slavného dramatika s třetím životním dílem. Novinka jeho předchozí práci zastřešuje a dává jí obecný rámec, Hilský se totiž rozhodl sepsat a dále rozvést veškeré vědomosti, které během let překladů anglického klasika načerpal.

Knihu s podtitulem Portrét doby rozdělil do čtyř částí. Hned v úvodu první nazvané Lidé a společnost Hilský čtenáře připoutá neuvěřitelně čtivě sepsaným průběhem anglické reformace.

Nadčasový kontext

Druhá část Každodenní život poutavě popisuje zdaleka nejen to, co zmiňujeme v úvodu. Třetí část Imaginace, mentalita a řeč nahlíží doslova do hlavy tehdejšího Angličana a nejlépe tak pomáhá vysvětlit leccos z Shakespearovy tvorby. Ve čtvrté části Kdo byl kdo Hilský čtenáři pomáhá obsáhlými medailonky všech historických osobností, které zmiňuje.

Téměř osmisetstránková Shakespearova Anglie je však vedle obrovského rozsahu a záběru zajímavá i pro nadčasový kontext. „Při poznání té doby dojdete k nesmírně pozoruhodným věcem, které souvisí s tím, kde žijeme teď. Najednou totiž naskakují paralely, jak i my jsme prošli velkou přelomovou změnou,“ uvedl ještě Hilský. A právě to nabízí druhý pohled, jak knihu číst, nejde zde jen o příběh jedné populární evropské země před téměř pěti sty lety.

Shakespearova Anglie autor: Martin Hilský nakladatel: Academia Hodnocení­: 100 %

Hilský totiž v obecném principu zachytil specifického ducha měnící se doby, kde i nečekané marginálie mohly ovlivnit následné generace. „Kdysi tak krotké anglické ovce náhle začaly požírat pole, domy, města, kostely, a dokonce i lidi,“ cituje Hilský obrat z Utopie Thomase Moora v kapitole Lidé na okraji, když vysvětluje, že za náhlým nárůstem tuláků stála masivní přeměna zemědělské půdy na pastviny. Ovce totiž potřeboval vzmáhající se textilní průmysl, mnoho rolníků tak přišlo o zdroj obživy a začali se toulat.

Čtenáři maně vytane na mysl například kolektivizace padesátých let u nás, kdy se při onom rozorávání všech mezí jaksi mimoděk vytrhaly staleté vesnické vazby a styl života. Podobné změny a srovnatelný přelom naštěstí pozitivněji laděný ostatně přinesla i sametová revoluce před třiceti lety.

Hilského kniha není jen kronikou Shakespearovy doby, je obecně platným svědectvím. A pro svůj celostní záběr a poutavé zpracování si zaslouží srovnání s loňským bestsellerem Petra Čorneje Jan Žižka.