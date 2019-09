Hilský o Orwellovi i naší budoucnosti: Velký bratr je větší, než myslíme

Vzpomenete si, jak jste se s románem 1984 seznámil, když kniha byla tehdy oficiálně zakázaná?

Poprvé jsem ho četl anglicky a asi jsem přitom prožil to, co každý čtenář – totiž že shody té vize Angsocu (fiktivní vládnoucí strana Anglického socialismu z budoucnosti roku 1984, pozn. red.) jsou velice podobné českému a hlavně normalizačnímu socialismu. Je pravda, že paralely tam jsou, ale zásadní věc je, že Orwell to myslel v širším smyslu, protože totalitu není možné limitovat na německou, tedy tu fašistickou, založenou na ideologii o nadřazené rase a teritoriální expanzi, ani na totalitu komunistickou, jejímž zdánlivým cílem je určitá sociální rovnost.