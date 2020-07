Jak bydleli, jedli, milovali za Shakespeara? Těžké psaní, přiznává Hilský

Už jedenadvacet let se profesor Martin Hilský, překladatelská legenda a odborník na dílo Williama Shakespeara, podílí na Letních shakespearovských slavnostech. „Je to pěkná spolupráce, jsem tomu velmi rád. Každá inscenace je jiná, Letní shakespearovské slavnosti si vydobyly místo. Byly to vlastně první letní slavnosti svého druhu. Myslím si, že mají smysl. Lidé tam chodí čistě proto, aby viděli Shakespeara. Nesmírně mne těší zájem a jsem rád, že k tomu mohu přispět překlady či úvodním slovem,“ říká sedmasedmdesátiletý překladatel, který nyní po osmi letech práce dokončuje knihu Shakespearova Anglie.