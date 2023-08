RECENZE: Když je kuchař detektivem. Ďábelské ovoce láká na gastrokrimi

Ďábelské ovoce – 70 %

Hlavní postavou knihy německého spisovatele Toma Hillenbranda je kuchař. Xavier Kieffer býval ve svém oboru hvězdou, ale pak jaksi vyhořel, opustil svět haute cuisine, teď má v Lucemburku malou restauraci, kde nabízí výhradně místní speciality, a ke spokojenosti mu celkem nic nechybí. Do momentu, kdy v jeho podniku zemře uznávaný gastronomický kritik.

A začíná se rozvíjet napínavý příběh, točící se kolem exotického plodu, který dokáže neuvěřitelně vylepšit chuť jakéhokoliv jídla. Stojí to ovoce i za záhadnými požáry a smrtí bývalého Xavierova učitele?

Zřejmě ano, alespoň tak usoudí Xavier. Nespokojený s postupy policie, pustí se do pátrání sám. A střetává se přitom například s nabubřelým kuchařem, úspěšně vystupujícím v televizi, i s některými potravinářskými koncerny, jejichž praktiky autor líčí s nemilosrdnou jizlivostí – až člověka přejde chuť koupit si v supermarketu hotové jídlo.

Bonusem je v této netradiční detektivce popis Lucemburku, který vyvolává dojem, že kráčíte jeho uličkami, a gastronomický slovníček, objasňující některé taje nejen lucemburské kuchyně. A také vsugerovaný pocit, že být špičkovým kuchařem není žádná legrace.

Lidé odvedle – 70 %

Uznávaný britský autor Tony Parsons poslal manželský pár Lanu a Romana Wadeovy z velkoměsta do malé obce v hrabství Oxfordshire, mezi bohaté a příjemné lidi. Vypadá to tu jako idyla, jako místo, kde se dá úspěšně zapomenout na drastické zážitky, které je vyhnaly z jejich městského bytu. Romanovi se to celkem daří.

S Lanou to je komplikovanější, nemůže se zbavit pocitu, že před ní její sousedé něco skrývají. Dozví se mimo jiné, že rodina, která žila v tom půvabném domku před nimi, se stala obětí vraždy.

Psychologický thriller, který – jak zní citát z jedné anglické recenze na obálce knihy – „graduje jako film od Hitchcocka“, je plný tajemství. Mají je Lana s Romanem, mají je i ti milí a okouzlující sousedé. Jak jsou postupně odhalována, není z toho čtenáři dobře po těle. Stejně jako ve svých předchozích románech i v Lidech odvedle Parsons potvrdil, že je opravdovým mistrem napětí.