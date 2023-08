RECENZE: Co všechno zmůže fanatismus. Román o rozpadu Jugoslávie děsí

Kniha je víceméně kombinací poněkud neobvyklé detektivky a reminiscencí na kruté války, jež v první polovině devadesátých let provázely rozpad Jugoslávie. A kořeny příběhu sahají ještě dál do minulosti, až do druhé světové války.

Željko předal svou právnickou praxi mladšímu kolegovi a mohl by si užívat důchodu. Jenže místo toho podlehne naléhání Jasny, vnučky jedné z desítek obětí masakru způsobeného srbskými paramilicemi v jedné chorvatské vesnici ve Slavonii v prosinci 1991. Jasna už několik desetiletí žije v Německu, avšak teď, v roce 2019, přijela na doporučení známého do Záhřebu přesvědčit Željka, aby zjistil, kdo skutečně zavraždil jejího dědečka Gorana. Nehodlá se spokojit s tvrzením, že byl jen jedním náhodným mrtvým při etnické čistce. A tak se Željko pouští do zdlouhavého a náročného pátrání po pachatelích masakru, při němž mu pomáhá dcera a přátelé – a při němž občas ohrozí i vlastní život. A postupně zjišťuje, že Jasna by mohla mít pravdu.

Dokud nás krev nerozdělí 80 % Željko Zorgić Cosmopolis, 400 stran, 2023

Síla Opršalova románu však zdaleka nespočívá jen v popisu vyšetřování. Stěžejní je líčení toho, co s lidmi udělá a kam vede fanatický nacionalismus. Željko se noří do dokumentů, které zkoumaly různé dobové zločiny, a zpovídá muže, kteří mají na rukou krev a ještě to omlouvají láskou k národu a vlasti. Je to mrazivé a místy až děsivé čtení, o to horší, že tohle všechno se při rozpadu Jugoslávie skutečně dělo.

Autor zkrátka čtenáře nešetří – ani obsahem, ani formou knihy, střídající kapitoly z časů dřívějších a současných a deníkové zápisky. Ale celou tu složitou stavbu pevně udrží až do překvapivého konce. Nicméně jednu výtku si nelze odpustit. Opršal občas vloží do něčích úst chorvatský výraz. Je to zbytečné a působí to rušivě, vždyť postavy románu českého autora, byť odehrávajícího se v Chorvatsku, mluví samozřejmě česky. Ale to je detail, který na kvalitě knihy v podstatě nic nemění.