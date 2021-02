Trapas s Rowlingovou si živě pamatuju dodnes, vzpomíná spisovatel

Robotham, který dlouhá léta pracoval jako novinář, je českým čtenářům známý především jako autor úspěšné knižní ságy s psychologem Joe O'Loughlinem. Nejnovější román Hodná a zlobivá holka stojí mimo tuto ságu, psycholog v něm ale znovu nechybí.



Jako novinář jste dlouhá léta kladl otázky vy. Teď se ptají ostatní vás. Vyhovuje vám to?

Nemusím se na rozhovory připravovat tak dlouho jako dříve. Na druhou stranu jsem konečně pochopil, že ne všechno, co člověk řekne, na papíře vyzní tak, jak zamýšlel. Přitom jako novinář jsem býval nepříčetný, když chtěl respondent cokoliv měnit. Já to přece přepsal přesně, nelhal jsem!