Zahrát si v O2 areně je vždy zážitek, těším se na Rottrovou, říká Malátný

Kapela Chinaski je jeden z českých hudebních fenoménů. Za více než 30letou historií skupiny se ohlíží také nový dokument skupiny Každý ví kulový, který míří na podzim do kin.



Řekni mi tři zásadní věci, které se u tebe za třicet let změnily?

Mám děti, to je zásadní změna. Mám vlastní bydlení, to taky trvalo několik desítek let. Třetí nevím.

Hodnotíš jako ten lepší život po padesátce, nebo život před padesátkou?To, co je teď, je nejlepší, ale je asi jedno, jestli to bylo před nebo po padesátce.

Jaké je hrát koncert pro jednoho diváka?

To je velkej zážitek.

V minulosti jsi trpěl úzkostmi a depresemi. Na tobě to ale není vidět. Teď už je všechno v pořádku?

Když jde člověk do rádia, tak se snaží být veselý. Nic mě netrápí, protože mi došlo, že jaký si to udělám, takový to budu mít. A že věci, co mě trápí, můžu ovlivnit. A od té doby, co se nám narodily děti, se to výrazně zlepšilo. Můžu říct, poprvé v životě, že jsem šťastný a nestydím se to říct.

To téma se řeší i v novém dokumentu Každej ví kulový. Je těžké takhle promluvit a odkrýt své soukromí?

Není úplně příjemný takhle odkrývat své soukromí, ale zase jsem si říkal, že když nebudeme upřímný, tak ten film nemá smysl dělat. Takže jsme se opravdu všichni otevřeli, někdy myslím až moc, to jsme vystříhali. Ale je to otevřený a upřímný dokument do hloubky.

Abyste se takto otevřeli, potřebovali jste se nějak připravit, třeba skleničkou?

Drtivou většinu věcí ve filmu jsem natočil střízlivý. A vždy jsme se s režisérem domluvili, že až to bude natočené, tak si dáme dvojku.

Doma máš doslova babinec, manželku a dvě dcery. Jak to zvládáš?

Dobře to zvládám. Holčičky si mě opatrovávají a starají se o tatínka, je to fajn.

Nemáš občas chuť se před holkama někam zavřít?

Klidně můžu odjet na chalupu. Nově mám taky pracovnu, kde se můžu zavřít a kam se nikdo jiný nedostane. Na kód to zatím není, ale musím ho tam dát, protože ty dveře musí být zvukotěsné. Zatím je pořád ruším, takže brzo bude výměna dveří, a tam už zámek dám.

Prý se z tebe stal zahradník, co je na tom pravdy?

Lockdown jsme strávili na chalupě, byli jsme tam skoro rok a já jsem propadl práci na zahradě. Když jsem byl malý a rodiče mě do toho nutili, nesnášel jsem to. A říkal jsem si, že tohle nikdy. A teď se na té zahradě ryju v hlíně a jsem úplně šťastnej. To asi přijde s tím věkem.

Na co jsi na té své zahradě nejvíc pyšný?

Asi na to, že jsem vypěstoval hloh velkoplodý a letos máme první sklizeň. Sklidil jsem také spousty aronií. Holky to usušily a budeme to mít na zimu. Bylinkám ale nerozumím, ty pěstuje manželka.

Chinaski už jsou na scéně 30 let. Budete koncertovat i v důchodu?

Jasně, i v domově důchodců založím kapelu. Já už si to bez té kytary neumím představit.

Jak se punková kapela dostane k pop rocku? Nevyměkli už jste za tu dobu?

Hudební publicista Ondřej Bezr napsal, že pop jsme v sobě měli už v příslovečné garáži. Takže v nás to asi bylo od začátku, ale když nám bylo 17, tak jsme hold byli ovlivnění punkem. To jsme si vyholili hlavy a milovali Sex Pistols. Ale zároveň do toho jsme psali lyrické písně, někde v nás to bylo.

Šestnáctého října budeš hrát s kapelou na Českém mejdanu s Impulsem. Jak se těšíte?

Na mejdan se těšíme moc. Zahrát si v O2 aréně je vždy zážitek. Navíc se těším na kamarády z jiných kapel, jak poslední dvě léta nebyly skoro žádné festivaly, tak jsme sice s kapelou hráli hodně, ale sami. Nemůžu se dočkat na Mirai, na Michala Hrůzu, se kterým jsme kamarádi už těch 30 let, na Jeleny nebo i na Xindla X. Nejvíc se ale těším na paní Rottrovou. Její plakát jsem měl nad postelí, když jsem byl mladý, a teď mi došlo, že jsem jí nikdy neslyšel naživo zpívat. Takže se těším.

Jak sestavuje kapela playlist na akce?

Určitě jde o to, co je to za akci. Když hrajeme samostatný koncert, který trvá tři hodiny, je úplně jiný playlist, než když jdeme zahrát 50 minut nebo hodinu na festival nebo na akci, jako je právě Český mejdan s Impulsem.

Zahrajete nějakou skladbu z vašeho posledního posledního alba Jedenáct?

Minimálně tři. Určitě zahrajeme Báseň, Já a můj kůň a Láska a data.