Český Mercury? Musel bych být geniální skladatel, říká Michael Kluch

Co mohou návštěvníci očekávat? Promo zprávy hovoří o létajícím klavíru, obřích LCD obrazovkách a podobně, čili to bude podle všeho dost velkolepé…

Původně naše plány vycházely z konceptu ze září 2021. Přeci jen jsme kvůli restrikcím vrátili asi 10 000 vstupenek, a tak jsme show chtěli zopakovat i pro ty diváky, kteří nakonec z různých důvodů nemohli nebo nechtěli přijít. Když jsme ale viděli, že je o koncert opět velký zájem, řekli jsme si, že si diváci zaslouží více než jen pár změn. Krapet jsme překopali jeviště, abychom ještě více zdůraznili původ kapely Queen, a chystáme i několik velkých překvapení. Nakonec celá show je připravována pro světový touring, čili pořád je nad čím přemýšlet. Bude opět platit, že půjde o jeden z produkčně nejdražších a nejvýpravnějších koncertů, jaké O2 arena pamatuje.

Máte vy sám rád podobně bombastická představení, nebo to spíše vyvěrá z faktu, že si to tak vyžaduje hudba Queen, která byla dramatická a divadelní?

Vlastně oboje. Queen si všichni pamatují jako stadionovou kapelu. Takže pokud máme diváka vtáhnout do děje a vytvořit iluzi, že se ocitl na koncertu kapely Queen, bez veliké show se neobejdeme. Na druhé straně ale cítíme povinnost být bombastičtí. Přeci jen pracujeme s odkazem jiného autora, a i když samotná práce s tímto odkazem je po hudební stránce velice náročná, máme-li tu možnost udělat to hezky a velkolepě, cítíme z toho takové vnitřní autorské uspokojení. Diváci to milují a snem snad každého hudebníka je stanout na velikém jevišti. Ovšem není to soutěž, pokud se ptáte na toto. Když jsme show chystali, neřešili jsme, jak velká bude. To se tak nějak stalo a možná by se dalo říci, že hudba Queen si o to sama řekla.

Když připravujete celý vizuální koncept vašich koncertů, vycházíte z toho „jak by to asi udělali Queen?“

Pokud jde o koncerty ve velkých halách, na začátku jsme si řekli, že musíme přichystat jeviště, za které by se nestyděl ani Freddie Mercury. Což tak trochu doplňuje moji předchozí odpověď. Samozřejmě on nám již nikdy požehnání nedá, ale povím vám, co mě velice potěšilo. Po koncertech v O2 areně v září 2021 mi zavolal pan Peter Freestone, Mercuryho dlouholetý přítel a tajemník, který se byl na jednom z koncertů podívat. Povídá mi: „Freddie věděl, že je velmi dobrý a že ho diváci milují, ale nikdy by ho nenapadlo, že se tolik let od jeho odchodu stane něco takového. Byl by rád.“ To mě skutečně dojalo.

Druhý z plánovaných koncertů Queenie se bude konat 19. května, což byl termín zrušeného koncertu Ozzyho Osbournea. V tiskové zprávě se píše, že to má být svým způsobem náhrada za Ozzyho. Zamýšleli jste to takto? Když jsme před rokem měli v O2 areně jednání ohledně termínů na letošní rok, hledali jsme tři po sobě jdoucí dny, abychom měli k dispozici jeden den na přípravu a dva dny pro show v případě, že by o náš koncert byl opět velký zájem. Jenže v té době pro období duben – červen 2023 se již žádné tři po sobě jdoucí volné dny v harmonogramu O2 areny nenacházely. Dokonce i se dvěma dny byl problém.

A tak na nás náhodou vyšel termín 17. – 18. května, což je navíc shodou okolností téměř na den přesně od premiéry původních koncertů plánovaných v květnu 2020, které byly později vlivem restrikcí přesouvány až na září 2021. Když jsem později zjistil, že den po nás 19. května bude mít koncert Ozzy Osbourne, napadlo mě, že by už nemusel mít chuť koncertovat a termín by se mohl uvolnit. Nijak jsme s tím ale samozřejmě nepočítali, a když se to nyní skutečně stalo, byli jsme překvapení stejně, jako všichni jeho fanoušci.

Jaký máte vy vztah k Ozzymu a k jeho hudbě?

Má několik skvělých hitů, které rád poslouchám. Dalo by se říci, že se mi líbí více jeho sólová tvorba než působení v Black Sabbath. Sice nejsem jeho fanouškem, ale je to bez debat legenda a průkopník světové hudby.

Na tuhle otázku jste už určitě odpovídal nesčetněkrát, ale neodpustím si ji – čím vás tak dostali právě Queen, že jste se stal – samozřejmě v nadsázce – českým Freddiem Mercurym?

Nemám tuhle nadsázku rád. I když chápu, že jde o zjednodušení, nemyslím si, že k tomu stát se „českým Mercurym“ stačí zpívat jeho písně. Queen byli geniální svojí tvorbou. Dokázali perfektně kombinovat harmonie jednotlivých nástrojů, což ještě povzneslo jejich už tak skvělé melodie. V tom byli skutečně výteční a hlavním kormidelníkem toho všeho byl Freddie Mercury. Možná právě skutečnost, že jejich písně nejsou o třech akordech a že samotný zpěv se chová jako jedinečný hudební nástroj, je tím, čím nejenom mě hudba Queen fascinuje. Kéž bych byl tak geniální skladatel, potom bych možná toto srovnání snesl, ale možná bych se potom hudbě Queen nevěnoval tolik jako zpěvák.

Jakým způsobem byste nalomil člověka, který Queen nemá rád? Čím byste ho přesvědčil, aby to s nimi přece jenom zkusil?

Zjišťuji, že spousta lidí má Queen zafixované především přes jejich velké hity, které jsou možná tu a tam měkčí a popovější, než by leckterý posluchač snesl. Znám ale spoustu fanoušků, kteří se ke Queen dostali právě přes jejich počáteční anebo naopak poslední alba. Výhoda i nevýhoda Queen spočívá v tom, že ani jedno album není stejné. Někteří fanoušci na to žehrají, ale podle mne jde o klíč jejich úspěchu. Najdete si TO své album a potom se naučíte mít rád i ty ostatní.

Berete katalog Queen jako nedotknutelný, nebo jste schopen na jejich deskách najít i slabá nebo diskutabilní místa?

Nejsem v tomto smyslu ortodoxní. Dokonce vám řeknu, kterou skladbu mám rád úplně nejméně. Je to Jesus z jejich prvního alba. Na druhé straně hned vedle na stejném albu je píseň My Fairy King, která patří naopak mezi mé nejoblíbenější. Nikdy jsme ji nehráli. Vidíte, to je třeba věc, kterou bych pustil někomu, kdo odmítá Radio Ga Ga.

Líbil se vám film Bohemian Rhapsody?

Ano, byl jsem spokojený. Ve stejném roce jsme uvedli muzikál Freddie z pera Karla Janáka, za který jsem byl nominován na cenu Thálie. V té době jsem tedy byl poněkud přístupnější zjednodušování historických příběhů v rámci komponovaného děje. Narážím tím na fakt, že film není přesný a některé momenty buď úplně přehlíží, zjednodušuje je, nebo je zasazuje do jiného období. Přesto na mě film udělal veliký dojem a vcelku zapadl do představy, kterou jsem měl o Queen načtenou z knížek. Jasně, všichni jsme chtěli vidět divoké večírky, ale výměnou za přístupnost filmu mladšímu publiku to autorům odpouštím.

Jak vnímáte aktivity členů Queen po smrti Freddieho Mercuryho – album s Paulem Rodgersem, koncertování s Adamem Lambertem?

Pamatuji si na první koncert Queen s Paulem Rodgersem. Tehdy jsem si říkal, proč sakra mají tak obyčejnou stage. Queen si zaslouží přece něco sofistikovanějšího. Mimochodem, bylo to v době, kdy ještě Queenie neexistovali. Byl jsem ale samozřejmě rád, že je – byť v poloviční sestavě – mohu vidět živě! Navíc Paul je skvělý zpěvák, stejně jako Adam Lambert. Zejména poslední pražský koncert měl vysokou úroveň, a to jak technickou výpravou, tak i výkonem všech na jevišti. Samozřejmě rozumím fanouškům, kterým Freddie chybí. No možná zrovna pro ty je Queen Relived důstojnou alternativou.

Máte přehled o coververzích Queen od různých kapel? Znáte třeba Geburt einer Nation od Laibach, což je svébytná reinterpretace skladby One Vision?

Ano, to je velmi svébytný cover. Někdy si říkám, že je jednodušší udělat cover než onu skladbu přehrát v prakticky původní podobě. Mám rád různé vtipné covery zahrané na nestandardní nebo archaické nástroje. Různé jazzové nebo cizojazyčné verze. Často se mi stává, že slyším cover písně nějaké kapely a mám pocit, jako by vlastně tu původní píseň vylepšil nebo posunul dál. U Queen se mi to děje minimálně a většinou je to předělávka k horšímu. Na druhé strané píseň Stone Cold Crazy proslavila Metallica, přitom ji napsali Queen a my jsme ji hráli vloni na našem letním turné. Výborná skladba, velice atypická oproti ostatní tvorbě Queen. Queen jí definovali thrash metal ještě před tím, než tento žánr vůbec vznikl.

Nezkoušel jste někdy přetextovat nějakou skladbu Queen do češtiny?

Nezkoušel, ale přetextovával jsem si skladby Petera Gabriela, kterého mám také moc rád. Nic jsem s tím ale nikdy nedělal. Piloval jsem si tak angličtinu. Navíc když máte nějaký původní motiv písně, textuje se vám na hudbu lépe. Občas jsem psal i básničky, ale nikdy jsem to nedotáhl tak daleko, jako se zpěvem samotným. Když zpívám, cítím vnitřní klid. Někdy v nějakém rozhovoru jsem použil dokonce slovo mír. Zpěv mě skutečně uspokojuje a jestli se něčím cítím být nejvíce, tak právě zpěvákem. Potom je mi jedno, co nebo koho píseň zpívám. A protože repertoár Queen je plný krásných písní na zpívání, vybral jsem si právě jejich hudbu. Anebo si možná ona vybrala mě.