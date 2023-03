Celá show je iluze. Cílem je přesvědčit diváka, říká frontman kapely Queenie

Když jsme spolu domlouvali rozhovor, překvapilo mě, že vaše kapela nemá manažera a všechno řešíte vy osobně. Neunavuje vás to?

Je to jednodušší než si potom přeposílat komunikaci. Ale máme člověka, který se stará o management kapely. A pak ještě tajemníka, který pokrývá věci, do kterých se mně osobně moc nechce nebo je neumím, jako například honoráře nebo smlouvy. Rád na tato jednání posílám lidi, kteří mají ostřejší lokty. Tým kolem Queenie je samozřejmě širší. Ale vzhledem k tomu, že jsem patnáct let dělal všechno sám, mají lidé telefonní číslo většinou přímo na mě.

Při focení mi fotografka řekla: „Teď jako Michael, ne jako Freddie!“ Jenže já si na Freddieho nehraju, je svým způsobem stále se mnou a ve mně.