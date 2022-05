Můj šéf je Freddie Mercury. Dokonce mě i pochválil, říká frontman kapely Queenie

Přes patnáct let hrajete hudbu Queen. Nemohu se tedy ubránit představě, že doma máte stěny polepené plakáty kapely, nad postelí Freddieho v nadživotní velikosti a každý den rozjímáte u fanouškovského oltáře. Je něco z toho realita?

Jeden originální portrét Mercuryho mi věnoval malíř Filip Kudrnáč, ten mi doma skutečně visí. Ale ničím dalším z tohoto ranku si byt nekrášlím. Oltář byste u mě opravdu nenašel. I když... Jednou za rok si vlastně malý improvizovaný vytvářím. V den výročí úmrtí vystavím Freddieho fotografii a zapálím u ní svíčku. S oblibou říkám, že Freddie Mercury je můj šéf a tohle je příležitost, jak mu vyjádřit vděk za to, že mě „zaměstnal“. A to i jinak než na jevišti.

Už nejsme běžný revival band zaměnitelný za jakýkoli další podobný, naše tvorba je v něčem unikátní, jsme zkrátka jiní.