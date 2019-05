Jiří Korn slaví sedmdesátiny. Je zdatný sólista i muzikant do party

Dnešní šedesátníci ho pamatují z konce 60. let jako člena rockové skupiny Rebels, padesátníci si ho připomínají jako baskytaristu Olympiku a pak sólového zpěváka, který představoval mladého bonvivána a playboye v písničkách Windsurfing a Gentleman. Ve druhé polovině 80. let se bez něj neobešla žádná televizní zábava.

V 90. letech byl u nás první, kdo experimentoval s house music a v roce 2002 se věnoval u nás nezvyklé groove music ve spolupráci s DJem Neo. Nechce se tomu věřit, ale v pátek 17. května slaví Jiří Korn sedmdesátku. Je to asi nejuniverzálnější zpěvák, kterého moderní česká pop music měla, navíc vynikající tanečník a herec.

Korn má vzácnou vlastnost – je muzikantem do party. Spolu s ním stála a padala dvě obsazení Rebels, v letech 1971 až 1973 jako zpívající baskytarista vytrhl trn z paty Olympiku v jeho nejkrizovějších letech. Pravda, Únos nebo Když Lola pila pátý drink nebyly zrovna písničky, kterými by se kapela chlubila, ale v těch dobách platilo heslo „hlavně, že existujeme“.

Dá se o něm říct, že je mistrem duetů. Zvláště písně, které zpíval v 80. letech s Helenou Vondráčkovou, přežily dodnes. Kdekdo zná jejich společné písně To pan Chopin, Slunce, Já půjdu tam a ty tam nebo Každá trampota má svou mez. Ostatně, i pozdější duet s Lucií Bílou Byl by hřích patří k tomu nejpopulárnějšímu, co kdy nahrál.

Prorazit zkoušel i ve Vídni

Smysl pro kolektivní práci z něj udělal také velkou muzikálovou osobnost. Málokdo ví, že na konci 80. let zkoušel muzikálovou kariéru ve Vídni, ale respekt doma si získal až v muzikálech Karla Svobody Dracula, Monte Christo a Golem. A Landova Kvaska by bez něj prostě nefungovala.

Muzikálové role by asi jen těžko zvládal, kdyby zároveň nebyl dobrým hercem. Jen málokdo může říct, že hrál v tolika trhácích. Včetně Trháku z roku 1980. U Korna to však začalo pohádkou Honza málem králem v roce 1977 a kulminovalo ve filmech Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí ďábla, kde si zahrál to, co mu odjakživa sedělo nejlépe – kabaretní hvězdu.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Muzikantem do party je i v posledních letech, kdy nejvíc působí jako člen souboru 4TET. Precizní čtyřčlenný soubor evropské úrovně, založený už v roce 2002, se specializuje na složitá vokální aranžmá klasických hitů i původních skladeb v neuvěřitelně vitálním provedení. Zpívá a capella, takže se obejde bez nástrojů, postačí jen hlas. Korn v něm našel ideální prostředí, v němž může uplatnit svůj smysl pro hudební humor a brilantní pěveckou techniku.

A která je nejoblíbenější písnička Jiřího Korna podle posluchačů Rádia Impuls? Když vynecháme jeho oblíbené duety, pak je to nenápadný romantický recitativ Jednou je hůř, jednou je líp z alba 24 stop, které vyšlo v roce 1984.

A zasloužený respekt dodnes budí i o čtyři roky mladší něžná melodie Ještě tě mám plnou náruč.