GLOSA: Guns N’ Roses na Glastonbury překvapili, torzo Sex Pistols zklamalo

Americká diva Lana Del Rey stojí uprostřed mohutné scény Other, druhého největšího pódia Glastonbury. Snaží se zpívat slova mrazivého hitu Video Games, jímž v roce 2012 prorazila, nic ale není slyšet. Hlavní hvězda sobotního večera odchází na kraj pódia a kleká si před zvukaře, aby zvuk zase zapnul. Před očima desítek tisíc lidí se chvíli dohaduje se stage manažery pódia. Nic nezabírá, show končí, publikum skanduje „Lana, Lana, Lana!“

Osmatřicetiletá diva nastoupila na svůj glastonburský koncert o 30 minut později, údajně kvůli delší přípravě účesu. Bylo to její první vystoupení ve Velké Británii po čtyřech letech, nestihla přednést šest písní ze setlistu, některé hrála znatelně zkrácené. Důležité kompozice jako Venice Bitch nebo Summertime Sadness nezazněly vůbec, přesto publikum odcházelo nasycené a spokojené.

Lana Del Rey proměnila Other Stage v jakýsi snový obývací pokoj, do nějž všechny přítomné pozvala. Na obří obrazovce běží animace převalujících se rudých oblak, po stranách se tyčí masivní dekorace z květin, na klavíru stojí koktejlové skleničky.

V úvodu písně Bartender si zpěvačka sedá k toaletnímu stolku a nechává si pomalu rozčesávat vlasy jednou z tanečnic, ženy v nočních košilích tančí uprostřed scény. Jindy se houpou na kladkách spletených z květů nebo do choreografie zapojují vlečku šatů úřední postavy večera. Zní pečlivě vybraný průřez kariérou jedné z nejdůležitějších umělkyň současnosti, vystoupení působí jako surrealistický a konejšivý film.

Pop je v podání Lany Del Rey spíš antipopem. Písně plynou kupředu jen velmi pomalu, často pouze za doprovodu piana nebo jemné kytary. Basu a bicí kapela používá jen během mohutných gradací. Čím méně jich je, tím intenzivněji na publikum doléhají. Po všech vjemech, které se za dva dny na člověka valí ze všech stran, před Other Stage jakoby se zastavil čas a okolní svět ztichl. Přesně tohle glastonburský dav po velmi horkém dni potřeboval.

Punkový revival nevyšel

Podle velikosti písma na plakátu jsou headlinery sobotního večera Guns N’ Roses. Před pódiem ve tvaru Pyramidy mají ale na první pohled mnohem méně lidí než Lewis Capaldi nebo Lizzo, kteří zde v sobotu vystoupili před nimi.

Je paradoxní, že o půlhodiny později přišla na pódium Lana Del Rey a nikoliv Axl Rose. Ten se ukazuje v překvapivé formě. Publiku několikrát děkuje za pozvání, jako by ho posedl místní duch hippies. Od první skladby It’s So Easy pobíhá po pódiu o ochozech, hlas má za těch bezmála 40 let kariéry možná lehce nakřáplý, přesto se dokáže prosadit mezi kytarovými vyhrávkami kolegy Slashe.

Jakkoliv je repertoár Guns N’ Roses spíš reliktem minulého století, když se piltonským údolím rozléhá frenetický riff Welcome to the Jungle, vzniká impozantní pohled. V druhé půlce dvou a půl hodinového vytopení Roseovi přesto dochází síla. Jeho výkon tak částečně kompenzuje notorická znalost hitů jako Sweet Child o’ Mine nebo November Rain. Zazní také cover Let it Be Me od Boba Dylana, ze strany pódia koncert spokojeně sleduje Paul McCartney, který zde předvedl megalomanskou show loni.

Jestli byla na sobotním Glastobury někde slyšet obnošenost, byl to koncert kapely Generation Sex. Tu tvoří punkové legendy Billy Idol a Tony James ze souboru Generation X a kytarista Steve Jones s bubeníkem Paulem Cookem ze Sex Pistols. Soubor hudebníků, jejichž jména se dají používat jako synonyma pro termín punk, zní jako revival sebe sama nebo školní kapela. Billy Idol koncert hlasem neutáhne, hit Dancing With Myself vyznívá do ztracena, Steve Jones s kytarou spíš zápasí než hraje.

Navzdory počtu lidí a kapel, kteří Glastonbury každým rokem dorazí, festival působí jako rodinný podnik. Ještě ten večer v oblasti Shangrila hraje dcera punkového bubeníka jménem Holie Cook, jedna z nejlepších současných reggae zpěvaček.

Pár hodin před tím na kopci v oblasti jménem Park hrají Pretenders, za kapelou zapadá sluce kamsi za oceán. V druhé půlce koncertu se k nim přidává kytarista a bývalý člen Johnny Marr a krátce po si za bicí sedá Dave Grohl za bicími. Ten má letos na Glastonbury napilno, zahrál si i poslední píseň v setu Guns N’ Roses.

Davem mezi tím korzují muži v blyštivých oblecích s disko koulemi na hlavách místo helem. Jde o „rakeťáky“ v předzvěsti dnešního vystoupení Eltona Johna, který uzavře hlavní program festivalu i svou kariéru. Hostování Davea Grohla se zdá být nevyhnutelné, internetem zatím kolují informace o Britney Spears, která měla být spatřena na letišti v Bristolu, který je leží jen necelých 40 kilometrů od farmy Michaela Eavise.