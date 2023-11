Modelka po desetiletích obvinila zpěváka Guns N’ Roses ze sexuálního napadení

Kennedyová tvrdí, že po incidentu trpěla symptomy podobnými posttraumatické stresové poruše, úzkostmi a depresí, které poškodily její kariéru. Zpěvákův advokát se k případu zatím nevyjádřil, uvedl magazín Rolling Stone

Kennedyová v žalobě uvádí, že zpěváka jedné z nejslavnějších rockových kapel přelomu 80. a 90. let potkala v únoru v nočním klubu v New Yorku a později té noci šla společně s ním, jinou modelkou a budoucím moderátorem hudební stanice MTV Rikim Rachtmanem do hotelu, kde celá skupina požila alkohol a kokain.

Na hotelovém pokoji měla Kennedyová s Rosem údajně krátkou milostnou interakci, s níž souhlasila, „jelikož jí Rose připadal atraktivní“. Rose však podle Kennedyové později začal mít sex s druhou modelkou v témže pokoji a navrhoval skupinový sex i s Kennedyovou a Rachtmanem, což dvojice odmítla a z místnosti odešla.

Rose poté údajně začal být násilnický, Kennedyovou „jako neandrtálec s nekontrolovatelnou zlostí přitáhl zpět do své ložnice“, svázal jí ruce za zády punčochou a znásilnil ji, stojí v žalobě.

Kennedyová o incidentu napsala také ve své autobiografii No One’s Pet (Ničí mazlíček) v roce 2016 a později o něm mluvila v dokumentu Look Away (Nedívej se) z roku 2021, který mapuje sexuální násilí v hudebním průmyslu minulého století.

Rose ze sexuálního a domácího násilí v minulosti obvinila bývalá partnerka Erin Everlyová. Ta ho zažalovala za napadení, znásilnění a omezování osobní svobody, frontman ji měl v roce 1994 mimo jiné držet v bytě bez dveří. Dvojice se spory vyřešila v mimosoudním vyrovnání.

Žalobu na kapelu podala i bývalá fotografka

Žalobu na samotnou kapelu před pár dny podala také slovenská fotografka Katarína Benzová, která se skupinou spolupracovala 12 let. Soudit se chce za porušení autorských práv, stížnost podala i na manažera kapely za znepokojivé obtěžování na pracovišti.

Podle Benzové pro Guns N’ Roses pracovala jako fotografka na volné noze, oficiální smlouvu měla jen 18 měsíců z 12 let. Podle ní je tak vlastníkem fotografií, které ale management z Team Brazil pak využívali k propagačním účelům bez jejího svolení.

Podle prohlášení kapely, která se domáhá zneplatnění registrace Benzové jako vlastníka 180 fotografií již od října, si fotografka vlastnictví nárokuje až od ukončení spolupráce v roce 2022.

„Fotografie jsou vlastnictvím kapely, jak je uvedeno ve smlouvě. Veškeré důkazy potvrzují, že obvinění jsou kategoricky a jednoznačně nepravdivá. Její žaloba přichází poté, co kapela iniciovala řízení proti slečně Benzové kvůli nepravdivým tvrzením o vlastnictví fotografií kapely,“ napsala skupina v prohlášení.