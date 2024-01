VIDEO: Umělá inteligence pomohla stvořit nový klip Guns N’ Roses

Je tomu už patnáct let, co vyšlo jedno z nejočekávanějších, nejdiskutovanějších a co se produkčních nákladů týče také nejdražších rockových alb všech dob, Chinese Democracy od Guns N’ Roses, kteří v té době fungovali spíše jako zpěvák Axl Rose plus doprovodný band.

A je tomu také už sedm let, co se do skupiny vrátili charismatický kytarista Slash a spolehlivý baskytarista Duff McKagan, pamětníci starých dobrých časů alb Appetite For Destruction a Use Your Illusion I a II. Nechme stranou všechny invektivy, které si zejména Axl a Slash vyměnili skrze média, i akce typu vyvedení fanouška ze sálu poté, co si tento dovolil přijít na koncert Axla a spol. v tričku se Slashovým portrétem.

Podstatnější je, že od sedmičlenného ansámblu – kromě Rose, Slashe a McKagana sestavu skupiny tvoří bubeník Frank Ferrer, druhý kytarista Richard Fortus, klávesista Dizzy Reed a klávesistka Melissa Reese – by už fanoušek očekával nějaké konkrétnější zprávy stran nového materiálu a snad i dalšího alba. Jenže zatím se mu dostává je kusých, nicneříkajících obecných prohlášení ve stylu „lidé uslyší velmi brzy novou hudbu“.

Dosud zveřejněné ukázky momentálních možností Guns N’ Roses, Absurd a Hard Skool, byly nepříliš oslnivé přebytky z natáčení Chinese Democracy.

Lépe je na tom aktuální počin The General, který disponuje poměrně působivou, naléhavou atmosférou a po skončení si nenásilně říká o opětovně přehrání.

Skupina k němu dokonce pořídila videoklip, kteréžto cti se mimochodem nedostalo ani jedné skladbě z Chinese Democracy. Kombinaci koncertních záznamů a AI generovaných obrazů, zaštítil režisér Daniel G Potter ze společnosti creativeworks.london, která skupině připravuje i koncertní projekce.