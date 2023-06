GLOSA: Díky za 52 let lásky! Elton John koncertem v Glastonbury psal historii

„Je to pro mě hodně emocionální večer, klidně to může být můj poslední koncert,“ říká Elton John po pár písních dost možná největšímu davu, jaký farma v anglickém hrabství Somerset pamatuje. Ve stráni před hlavním pódiem Pyramida stojí kolem 150 tisíc lidí. „Takže to radši zahraju dobře a budu vás bavit. Děkuju, že jste přišli,“ dodává hlavní hvězda večera s nelíčenou pokorou i dojetím.

Očekávaný koncert začal písní Pinbal Wizzard původně od kapely The Who. Elton John usedá za klavír Yamaha ve zlatém obleku a růžových brýlích. S prvními takty se vysoko nad Pyramidou rozzáří ohňostroj, jiskry prosvětlují paprsky zapadajícího slunce.

Zatímco Axl Rose na tom samém místě jen o den dříve působil vypjatě a konec koncertu Guns N’ Roses spíš nedozpíval, o 15 let starší Elton působí uvolněně, intuitivně pokládá prsty na klaviaturu a vystoupení si užívá od začátku do konce.

Začíná zvolna. Píseň I Guess That’s Why They Call It the Blues na obrazovkách doprovází fotky z přímořských letovisek Británie. Jde o slavnou sérii Last Resort, v níž fotograf Martin Paar zvěčnil atmosféru Velké Británie 80. let. Slavný umělec patří ke stejné generaci jako Elton John, oba jsou součástí britské kulturní krajiny, což je v Glastonbury cítit.

Každý člověk z přítomného davu má s nějakou z jeho písní spojený konkrétní zážitek. Britové s těmi skladbami vyrůstají i žijí, aniž by si je museli sami pouštět. Tihle jsou navíc fanoušci a víc než dvouhodinový koncert tak bez problémů odzpívají slovo od slova.

Když na pódium po pár písních přijde pěvecký sbor London Community Gospel Choir, zvuk nabývá ještě svátečnějšího charakteru. V tu samou chvíli, tedy při skladbě Are You Ready for Love, se na pódium v růžové róbě objevuje první z hostů, zpěvák Jacob Lusk z kalifornského tria Gabriels.

Diskutování hostů hlavních koncertů na Glastonbury patří ke koloritu festivalu. Fanoušci dlouhé týdny před příjezdem spekulují, kdo na Pyramidu přijde. Během festivalu pak všichni sledují, která z hvězd byla spatřena někde poblíž somersetské farmy. Letos se mluvilo o Eminemovi nebo Britney Spears, s oběma Elton John v minulosti natočil píseň.

Jenže nyní se obešel bez obezliček v podobě slavných kolegů. Show s lehkostí jeho rukopisu vlastní utáhl show na svých písních i bezprostředním výkonu. Na pódium nakonec zve spíš mladší umělce. Jednadvacetiletý Spethen Sanchez hraje svou píseň Until I Found You, zatímco Elton John spíš přitakává. Hit Don’t Go Breaking My Heart v duetu zpívá třiadvacetiletá Rina Sawayama.

Nejslavnějším z hostů tak je Brandon Flowers z kapely Killers. Jak Elton John prozrazuje, poznali se v roce 2005 při jeho rezidenci v Las Vegas. Nyní spolu zpívají duet Tiny Dancer a na člověka vší silou dolehne, že Glastonbury čas od času dokáže přepsat historii hudby. Minimálně té britské.

Jestli měla show slabší okamžik, byla to píseň Cold Heart. Dua Lipa nakonec nepřiletěla, její hlas běží z playbacku, na chvíli padá energie, v davu panuje jisté rozčarování. Glastonburský lid nepřítomnost hosta může brát jako osobní urážku. Přesto je právě Dua Lipa případem umělkyně, která by měla dostat headline slot na Glastonbury. Rozhodně spíš než roky vyčpělí Guns N’ Roses.

„Zdá se mi, že jsi život žil jako svíce ve větru,“ zpívá Elton John v refrénu a nad hlavami davu žhnou barevné světlice a dýmovnice. Poslední půlhodinu hraje hit za hitem. Kariéra Eltona Johna trvá více než půlstoletí, přesto se na místě zdá neuvěřitelné, kolik takových písní napsal.

Během I’m Still Standing všech 150 tisíc lidi opravdu stojí na nohách, což je vlastně malý zázrak. Pořadatelé před koncertem publikum požádali, aby sbalili své židle a deky, aby se před Pyramidu vměstnalo co nejvíc fanoušků. Po čtyřech dnech na festivalu s rytmem života toho glastonburského jde o výkon hudebního fanouška. A Elton John dokáže ocenit.

„Díky za 52 let lásky,“ říká ve finále. Do tónů skladby Rocket Man líně práská ohňostroj. „Myslím, že to bude trvat ještě dlouho / Myslím, že to bude trvat ještě dlouho,“ opakuje dav spolu s hlavním „rakeťákem“ na konci písně. Festival sice končí, ale ten pocit v člověku zůstane možná do konce života. Je to impozantní i dojemné finále festivalu a nejspíš i koncertní kariéry hlavní hvězdy.