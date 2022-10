Podívejte se na neznámé snímky raných Beatles. První singl vydali před 60 lety

Raketový start fenoménu Beatles odpočítávalo před 60 lety vydání jejich prvního singlu Love Me Do. Deska, na jejíž druhé straně byla písnička s názvem P. S.: I Love You, se po svém vydání 5. října 1962 umístila na 17. příčce britského žebříčku. V USA se po vydání v únoru 1964 stala hitem číslo jedna. Song, ve které poprvé zní foukací harmonika Johna Lennona, vznikl několik let před vznikem skupiny samotné.

Ta za necelých deset let své existence dosáhla snad všech myslitelných úspěchů. „Brouci“ s lehkostí sobě vlastní dobývali dívčí srdce i žebříčky světových hitparád a svým stylem určovali trendy doby. S více než miliardou prodaných desek jsou i přes čtyřicet let po svém rozpadu komerčně nejúspěšnější kapelou všech dob.

Nahrávek jejich prvního songu Love Me Do byly pořízeny celkem tři verze, každá s jiným bubeníkem. První z června 1962, ve které seděl za bubny Pete Best, oficiálně vyšla až na Antologii 1 roce 1995. Ve druhé verzi nahradil Besta Ringo Starr a právě tu použila společnost Parlophone pro vydání singlu.

Třetí verze s bubeníkem Andy Whitem vyšla na debutovém albu Please Please Me z roku 1964 a také na americké verzi singlu, který vyšel v únoru 1964 u společnosti Tollie. Figuruje rovněž na amerických kompilacích Introducing... The Beatles a The Early Beatles.

Snili, že budou slavní

Song představuje ukázku rané tvorby tandemu John Lennon – Paul McCartney. McCartney ho napsal ještě za studií. S Lennonem si tehdy psali písničky do školních sešitů, snili o slávě a do hlavičky každé další stránky vepisovali text: „Další originál Lennon – McCartney.“ Love Me Do stojí na akordech G7 a C a v prostřední části, kterou napsal Lennon, je akord D. Vokály nazpívali Lennon a McCartney.

„Naše první nahrávka Love Me Do pro mě byla nejdůležitější ze všeho,“ vzpomínal po letech Ringo Starr. Za zmínku také stojí, že od vydání prvního singlu trval koncertní život slavné čtveřice pouhé čtyři roky. Její poslední koncert se uskutečnil v San Francisku v srpnu 1966.

Vzácné foto V době šedesátého výročí vydání singlu Love Me Do se na veřejnost dostaly i dva vzácné archivní snímky. Ukazují kapelu v červenci 1961 (tedy více než rok před vydáním Love Me Do) během koncertů v liverpoolském klubu Cavern. Vedle tradičního tria John Lennon - Paul McCartney - George Harrison zde za bicími sedí ještě původní bubeník Pete Best. V tu dobu už měla kapela za sebou zásadní koncertování v Hamburgu. Znalci oceňují nezvyklý oděv členů, tedy kožené kalhoty a bavlněné košile. Na jiných snímcích kapelu takto oděnou totiž nenajdete, upozorňuje britský Guardian. (ts)

V tehdejší hudební produkci působila první nahrávka Beatles jako zjevení a okamžitě vzbudila rozruch. Podle britského hudebního kritika Iana MacDonalda „vyčnívala jako neomítnutá zeď z červených cihel v obývacím pokoji na předměstí“ a se svou „neotesaností produkce z dělnického severu“ představovala „první slabý úder revolučního zvonu Beatles“ v kontrastu ke standardní uhlazené hudební produkci, která tehdy vládla hudebním žebříčkům.

V době vzniku nahrávky byla již slavná liverpoolská čtveřice ve své nejslavnější sestavě. Pět let předtím se ve skupině Quarrymen potkali Lennon s McCartneym, v roce 1958 se k nim přidal George Harrison, baskytarista Stuart Sutcliffe a bubeník Pete Best. Pod názvem Beatles hráli od srpna 1960. Po dvou letech už za bicími seděl Ringo Starr.

Světu kapelu představil Brian Epstein, který v Liverpoolu pracoval v obchodě s deskami. Ke spolupráci oslovil producenta firmy Parlophone George Martina, který byl zprvu skeptický.

„Ty písničky mě zrovna neomráčily, vlastně mě nezaujaly ani trošku. Na obranu těch, kteří ten pásek přede mnou odmítli, musím povědět, že opravdu nestál za moc,“ vzpomínal Martin na demosnímky, které mu Epstein dodal.

Nakonec ale pozval čtveřici k nahrávání do londýnských studií EMI na Abbey Road a z několika seancí v různých sestavách se nakonec zrodil zmíněný singl Love Me Do.