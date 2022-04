V loňském roce měl premiéru třídílný dokument The Beatles: Get Back režiséra Petera Jacksona. Nešlo jen o to sledovat kapelu, jak pracuje na desce Let It Be a připravuje se na slavný koncert na střeše sídla jejich vlastní vydavatelské společnosti Apple Corps.

Režisér si šestihodinovým snímkem kladl za cíl zbořit léta tradované mýty, že zmíněné album nahrávala čtveřice do krve rozhádaných muzikantů, která měla problém spolu být v jedné místnosti byť jen pár minut.