Zařaďte kina do třetího stupně, žádají zástupci filmových organizací

Jinak jde podle nich o zvýhodňování určité části podnikatelů na úkor jiných, tvrdí filmaři s tím, že v létě nebylo navíc z kin hlášeno žádné ohnisko nákazy. Své zákazníky umí kina podle zástupců audiovizuálních asociací ochránit stejně jako provozovatelé restaurací.



Zároveň upozorňují, že pokud mají výjimku z hromadných akcí subjekty provozující herny, kasina a provozovny stravovacích služeb, bylo by silně diskriminační nepovolit pevně definované podmínky u kin.

„Kina jsou při dodržování bezpečnostních opatření typu roušky, odstupy a větrání velmi bezpečná,“ uvádějí autoři výzvy.

„Je velmi zavádějící řadit kina, která nepatří mezi obory živé kultury a umí zajistit bezpečný kontakt návštěvníků, mezi ostatní kulturní akce a spojovat je s divadlem či koncerty bez hlubší analýzy a rozlišení. Navíc se v nich během první vlny neprokázala žádná ohniska nákazy,“ říká předseda představenstva Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.

Kina musí být podle zástupců filmového průmyslu posuzována podle jiných kritérií, jsou řádově bezpečnější a současně prý „ekonomicky velmi zásadní“.

„Opětovné zavření kin během druhé vlny má fatální dopad na celý audiovizuální sektor, pro jehož velkou část kina znamenají základní příjem. Ročně má kinotrh obrat zhruba 2,5 miliardy korun, na něj je ale navázaná výroba s obratem dalších 9 miliard,“ píše se dále ve výzvě.

Obrat audiovizuálního průmyslu prý činí v běžném roce zhruba 30 miliard ročně, jde o provázaný ekosystém výroby a distribuce. Pokud by vláda nechala kina vedle restaurací či maloobchodů zavřená, asociace by zvažovaly další kroky, některá kina by totiž už vůbec nemusela otevřít. Alarmující jsou i čísla zveřejněná Českou protipirátskou unií, která upozornila, že lidé nyní konzumují filmy a seriály z nelegálních zdrojů desetkrát častěji než z legálních, čemuž nahrává i úplné uzavření kin.