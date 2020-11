Filmoví piráti bez romantiky. Za časů covidu už jde o promyšlený byznys

Nárůst filmového pirátství během koronavirového roku je bezprecedentní, potvrzuje ředitelka České protipirátské unie Markéta Prchalová. „Odhadujeme, že lidé konzumují filmy a seriály z nelegálních zdrojů desetkrát častěji než z legálních. Ani zvýšený zájem o legitimní služby zdaleka nedokáže pokrýt výpadek příjmů, velká část diváků začala využívat pirátské služby intenzivně. Nahrává jim bezzubé soudnictví, neschopnost státních orgánů i zvýšená poptávka v době omezení práce a neochota za tuto zábavu platit,“ shrnuje Prchalová, která odhaduje reálné ztráty na 3,5 miliardy korun. A legální distributoři jí dávají za pravdu.



„U některých děl máme i desetinásobky krádeží proti srovnatelně silným titulům z předchozích let. Jen u našich novinek a pouze na deseti největších pirátských serverech evidujeme od začátku první vlny víc než 110 tisíc aktivních linků. Navíc dopad podzimní vlny bude asi ještě horší,“ tuší ředitel Bontonfilmu Martin Palán. Jelikož studiové hity odsunuly své premiéry, placené videotéky nyní nabízejí většinou jen české a nezávislé filmy.

Změna taktiky

„Ztráty jsou obří. Jeden ukradený film na internetu se totiž nepřepočítává na jeden lístek do kina či jedno DVD, škoda se počítá jen ze zlomku reálné hodnoty tržních cen filmů. Na jeden film to vychází zhruba na 35 korun za zhlédnutí – a to mluvím pouze o novinkách, roční ztráty z celého našeho portfolia půjdou do stovek milionů,“ líčí Palán.

Rád by prý opustil romantizující výraz piráti. „Dnes už je to promyšlený byznys podnikatelských skupin, parazitujících na kreativním průmyslu od knih přes hudbu po filmy. Nejde jim o boj proti korporacím ani za volné sdílení, jde o obchod s kradeným zbožím. Řada služeb se tváří legálně, vybírá od uživatelů peníze – většinou za rychlejší připojení, prodává tedy data, a lidé si často myslí, že když platí, je vše v pořádku,“ vysvětluje šéf Bontonfilmu změnu taktiky.

Krádeže se týkají všech žánrů, rozhoduje stáří titulu: čím novější, tím více má nelegálních stáhnutí. „Policie už se naučila pracovat rychleji a řada vyšetřovatelů teď vyvíjí zvýšenou aktivitu, u soudů je to naopak horší, protože procesní řízení stále trvá velice dlouho. Stát, tedy ministerstva, se pirátstvím i po nekonečných urgencích nevěnují vůbec a situaci přehlížejí, byť právě pandemie ukázala, že legální digitální trh by byl obrovskou vzpruhou a ušetřil by hodně peněz na dotacích zachraňujících krizový stav,“ míní.

Na druhé straně vidí Palán pomoc v rozmachu placených streamovacích služeb, díky nimž krádeže nejsou prý tak „cool“ jako dřív. „V debatách na sociálních sítích stále častěji u dotazu – Kde titul zdarma získám? – vidíte odpověď – To nemáš těch pár korun na Netflix? Řada legálních služeb při hojném užívání vychází výrazně levněji než nelegální úložiště. Ale pokud tu nebude panovat obecné povědomí, že duševní vlastnictví má stejnou hodnotu jako fyzické, tak se budeme dál potýkat s problémem, který v důsledku poškozuje národní tvorbu,“ varuje Palán.

Prchalová z protipirátské unie souhlasí, ale dodává, že cestou není ani uvádění nových filmů místo v kinech rovnou na VOD službách, neboť tam se stávají snadnou obětí pirátů.

Falešné lákadlo na 3Bobule

Palán zná i tragikomické příběhy. „Jednou do měsíce nám někdo píše s omluvou, že stahoval a nahrával filmy z počítače své přítelkyně, která za to nemůže, tak aby nešla k soudu místo něj. Lidé si neuvědomují, že každé kliknutí se dá dohledat, chovají se na síti bez zábran, a když jim pak u dveří zazvoní policie, diví se,“ vypráví ředitel Bontonfilmu.

„Často se setkáváme s různými výmluvami a svalováním viny na jiného,“ potvrzuje Prchalová. „Jednou za to může zemřelá babička, která, jak se následně ukázalo, neměla počítačové znalosti ani vybavení, ale zdatně i ze záhrobí umísťovala filmy na úložiště a peníze nechala posílat na bankovní účet vnuka. Jindy je trestní stíhání pomstou otci a policie v Tachově nyní rozplétá případ, kdy jeden člověk najal desítku bílých koní, kteří pro něj inkasovali odměny od úložišť v řádu statisíců korun za desetitisíce filmů. Jiný zas registroval desítky pirátských stránek na spolužáky a známé.“

Také Jan Rubeš, který vede distribuční firmu AQS/Magic Box, objevuje kuriozity. „Na YouTube najdete: 3Bobule celý film. To však není možné, na YouTube film nikdo nemůže nahrát, neboť jej blokujeme pomocí ContentID. Nicméně i falešný odkaz zaznamená spoustu kliknutí, tedy možné peníze z reklamy, a odkazuje na pirátské servery,“ uvádí případ úspěšné komedie.

Magic Box, který zastupuje na videonosičích hollywoodská studia, hlásí za první tři čtvrtletí meziroční propad v tržbách o 20 procent. Naopak v digitální distribuci čili videu na vyžádání zažil nárůst o 120 procent, i díky obchodům s Netflixem.

Spíš půjčit než koupit

Rubeš dodává i další čísla. „Třeba výnosy v Česku na iTunes poklesly o tři procenta, ale počet zapůjčení filmu či jeho nákupu se zvýšil o devět procent. Roste hlavně půjčování, divák si raději film vezme na 48 hodin za méně peněz, než by si jej koupil navěky,“ popisuje trend, jenž platí též pro Google Play. I na filmy česky a zadarmo tržby meziročně klesly, přitom počty zhlédnutí vzrostly.

Vysvětlení má Rubeš jednoduché: za covidu klesly ceny reklamy. „Stejný jev, tedy nižší tržby, ale více zhlédnutí, je ještě výraznější na všech YouTube kanálech, jež provozujeme celosvětově. A službě YouTube Premium, umožňující sledování bez reklamy, stouply tržby o víc než čtyři sta procent,“ shrnul šéf Magic Boxu.