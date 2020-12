KOMENTÁŘ: U nás se nikdo nenakazí, bouří se kina. Vědí, že bojují o čas

10:59

V systému PES máme spadat do třetího stupně, bouří se kina. Potřebovala by otevřít, aby letošní zpackanou sezonu vylepšila alespoň během adventu. Takže kina prohlašují, že nepatří do jednoho pytle se živými produkcemi, že bezpečí dovedou zařídit stejně jako restaurace a že „podle dostupných informací se v kině nikdo nenakazil“.