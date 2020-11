Z Mostu! až k Bastardům. Zdeněk Godla má roli ve čtvrtém dílu série

Herec Zdeněk Godla, kterému úloha v seriálu Most! vynesla filmové nabídky i pozvánku do Ordinace, vstupuje do projektu s kontroverzní pověstí. Podepsal smlouvu na hlavní roli v pokračování filmové série Tomáše Magnuska Bastardi.