Bývalý děkan filmové fakulty prohrál soud s AMU. Soukromý spor, tvrdí

Nynější ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant je u soudu často. Před třemi lety vedl spor s Nadací České bijáky. Poté žaloval také již bývalého děkana FAMU Zdeňka Holého a posléze AMU za Holého výroky, v nichž viděl poškození své pověsti, ale tuto při nedávno prohrál. A teď jej čeká žaloba kvůli jeho personálním krokům v archivu.



„Máte pravdu, že jsem vedl spor s Nadací České bijáky, ale soud zamítl žaloby obou stran, protože intenzita výroků žádné z nich nedosáhla takového stupně, aby to mohlo reálně ohrozit dobrou pověst strany druhé,“ vzpomíná Bregant.

„Žalobou na ochranu osobnosti jsem se bránil proti výrokům pana Zdeňka Holého, protože jsem byl přesvědčen, že jimi způsobil újmu na mých osobnostních právech. Soud to neuznal, tak jsem se bránil žalobou na AMU coby zaměstnavatele pana Holého. Ani toto soud neuznal. Předmětem soudního sporu s AMU však nebylo posuzování otázky, jestli jsem svým jednáním způsobil reálnou škodu na majetku AMU, ale zda to, co pan Holý jako statutární zástupce AMU o mně řekl, mohlo způsobit újmu na mých osobnostních právech. Byl to soukromý spor,“ tvrdí Bregant.

Holý však podotýká, že právě o škody šlo. „Michal Bregant totiž žaloval moje výroky, že svou nedbalou prací způsobil AMU škodu ve výši více než tři miliony korun. Podle soudu v příčinné souvislosti s prací pana Breganta škoda AMU skutečně vznikla, v soudním rozhodnutí je vyčíslena dokonce na více než čtyři miliony korun,“ cituje Zdeněk Holý z verdiktu.

Poté, co se s výrokem soudu seznámilo nynější vedení filmové fakulty, odešel Bregant z Umělecké rady FAMU, v níž dosud působil. Nevidí však důvod, proč by měl zvažovat i své setrvání ve vedení archivu. „S mým působením v Národním filmovém archivu to nesouvisí, ani se soudním sporem, který tu stále běží kvůli žalobě jedné bývalé zaměstnankyně archivu,“ uvedl Bregant.

Národní filmový archiv spadá mezi příspěvkové organizace ministerstva kultury, jaké tedy budou případné kroky resortu?

„Pokud je nám známo, soudní spor na ochranu osobnosti, který vedl pan Bregant s FAMU, se netýká výkonu jeho současné funkce ředitele Národního filmového archivu, proto jej nebudeme nijak hodnotit. Pokud jde o personální kroky pana ředitele na jeho nynějším působišti, další soudní stání se uskuteční na konci listopadu a my nebudeme předjímat jeho výsledek, počkáme si tedy na něj. Teprve poté budeme řešit další postup,“ sdělila za ministerstvo kultury Petra Hrůšová.