Být vtipní jako Ondřej Sokol? Takovou ambici nemáme, říká lovkyně Belladonna

„Máme whatsappovou skupinu, kde si neustále, ale opravdu neustále, píšeme. Když zrovna někdo natáčí, tak píše těm, co tam nejsou o tom, co se děje, kdo zrovna soutěží, kolik nahrál, jak jsou složité otázky...,“ popisuje. „A když jsme třeba s rodinami někde na výletě, tak si pošleme fotku, takže jsme opravdu neustále v kontaktu,“ dodává.

Čekala by Mertová, že jednou bude televizní zábavu v sobotu v osm večer na Nově dělat učitel, dva akademici, metereoložka a právník? „Je to neuvěřitelné. Kdyby mi někdo řekl před 23 lety, že se to stane, tak mu to doslova nebudu věřit. Připadá mi fascinující, že lidi baví se na nás dívat. Na druhou stranu: oni se nedívají jenom na nás, formát toho pořadu je skvělý. Ondra Sokol je skvělý, soutěžící jsou skvělí, zejména v Superlovu, takže je to fakt zábava,“ odpovídá.

Dotáhnout v humoru moderátora pořadu Ondřeje Sokola se prý s lovci raději nesnaží. „To se asi ani nedá. Myslím, že je dobré to rovnou vzdát. Určitě nikdo z nás nemáme ambici být tak vtipní jako on,“ komentuje.

Paní se mě bála

Charakteristika, kterou Belladonna nese v soutěži, si občas diváci přenáší na Mertovou i v soukromém životě. „Teď jsme natáčeli a paní mi říkala, že se mě hrozně bála, než jsme se poznaly osobně. Že jsem na ni z televize působila zastrašujícím dojmem. A po tom setkání pak hned říkala, ale vždyť vy jste vlastně taková milá,“ říká.

A jak prožívá případné vědomostní nedostatky? „Prožívám hodně, když nevím něco, co bych měla vědět. Když dostanu otázku, kterou vím, že nevím, tak je mi to úplně fuk, ale když dostanu otázku, kterou vím, že bych vědět měla, protože je z mého oboru, tak mě to hodně mrzí,“ vysvětluje.

Ačkoliv se širší veřejnosti Viktoria Mertová představila až díky pořadu Na lovu, pozornosti médií čelila jako dcera herečky Zory Jandové a hudebního skladatele Zdenka Merty od dětství. Snažili se ji rodiče nějak chránit?

„Já mám pocit, že ne, ale možná, že oni mají pocit, že ano. My jsme o tom nikdy nemluvili. Já jsem rovnou vyrůstala s vědomím toho, že soukromí nemám. Vždycky jsem s nimi byla v nějakých pořadech, rozhovorech, časopisech, na fotkách a tak dále. Takže asi jsem v tomto ohledu přizpůsobená tomu – ačkoliv neříkám, že mi to vyhovuje – že prostě lidi vědí, že existuju,“ popisuje.

„Výhoda toho, když jste anonymní, je v tom, že si pověst vytváříte sama, kdežto když anonymní nejste, tak už je tam vlastně na vás tak trochu něco připraveného,“ dodává Viktoria Mertová.

Viktorie Mertová v rozhovoru dál mluvila o tom, jak funguje zákulisí Superlovu, jestli je týmový hráč a zdali mají s lovci nějakou strategii při společném odpovídání na otázky. Znovu si vyzkoušela také odpovídat na otázky z přijímacího dotazníku soutěžících a prozradila, jestli její studenty z Univerzity Karlovy pořad Na lovu zajímá. Popsala také, jak to má na sociálních sítích s fanoušky a s jakými pocity sledovala, když se maminka rozhodla s kamerami jít do archivů StB a dokázat, že nespolupracovala s StB.