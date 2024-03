Buranství, říká o přerušení Kaščejevy na Českých lvech režisér Chlupáček

Patří politika a společenská témata do děkovných řečí oceněných, jak se v posledních dnech diskutuje? „Určitě. Mrzí mě ale, že se tady ta politika někdy neumí předat jasnějším a smysluplnějším způsobem. Lvy jsou často zanesené výkřiky, které se nemusí úplně správně dostat ke svým cílovým divákům, protože je pro ně iritující, jakým způsobem jsou řečené,“ odpovídá Chlupáček. Svůj názor dál rozvíjí na příkladu projevu režiséry Darji Kaščejevy.

„Její řeč o matkách u filmu je obsahově úplně v pořádku a je skvělé, že to téma vytáhla. Problematický je ale způsob prezentace. Všichni nominovaní jsme od začátku věděli, že máme na řeč 45 sekund a bylo naším úkolem si ji tak připravit, maximálně do minuty. Ona tam ale přišla s připraveným projevem, který jasně zabere delší čas. Hrozilo, že se to nesejde s daným časem a režií,“ říká.

„Pak už do toho jen zasáhla česká buranskost, kdy režisér Čech naprosto nevhodně přerušil její proslov a do éteru zvolal, že je mimo svůj čas. Místo toho, aby to například řekl Lindě Bartošové do ucha (předávala cenu, pozn. red.) a ta nějakým způsobem jemně připravila Darju na vyprchávající čas,“ líčí svůj pohled.

Podle Mira Šifry je samotná otázka, jestli politika vůbec patří na udílení cen zavádějící. „Politika tam vždy nutně je, i když se tváříme, že ne. Každý film je nějakým způsobem politický. Věci, které na stage zazněly, byly důležité... A to, že někoho iritovaly? Já jsem za to vlastně rád, protože někdy nejde říct důležité věci bez toho, aniž by někoho neiritovaly,“ uvádí.

Slova režiséra Pachla jsou neuctivá

Dění na sociálních sítích v neděli po udílení cen kromě projevu Kaščejevy rozvířil i výrok režiséra oceněného seriálu Volha Jana Pachla.

V rozhovoru pro iDNES.cz odpověděl na otázku, co si jako čerstvý držitel Českého lva slibuje od nově nabytého členství v České filmové a televizní akademie (ČFTA), následující: „Nacházíme se v době, kdy se na pozice derou takzvaní mileniálové, což je zvláštní sorta lidí. Ve srovnání s naší generací pracují tak na třicet procent, ale jsou ohromně angažovaní, pokora jim sice uniká, zato si razí cestu politickými hesly. Takže snad i v akademii dokážeme, aby nás v hysterické náladě politické korektnosti nezadupali do země.“

Matěj Chlupáček, člen prezidia ČFTA a také příslušník Pachlem zmiňované generace, reaguje slovy: „Stydím se, že máme v Akademii někoho, jako je pan Pachl, protože takhle mluvit o jakémkoliv kolegovi mi přijde absolutně neuctivé. Je zajímavé, že to říká zrovna on, který nemá téměř žádné festivalové úspěchy v zahraničí a hodnotí generaci, která má naopak takových úspěchů nespočet.“

Šifra dodává: „Mně jsou tyto mezigenerační spory v něčem trochu ukradené. Přijde mi, že každá generace se potřebuje vymezovat vůči té druhé, a je to hrozně zbytečné.“

Jiří Macháček, Anna Fialová, Leoš Noha a Jan Cina během natáčení seriálu To se vysvětlí, soudruzi!

A jak vnímají oba tvůrci sledovanost jejich seriálu To se vysvětlí, soudruzi!, která v neděli večer klesla na třetí místo? „Diváci jsou asi zmatení tím, kam si seriál zařadit. Je to trochu parodie, trochu sci-fi, trochu komedie, trochu detektivka... Diváci si od 70. nebo 80. let odvykli na projekty, které jsou multižánrovější. Program nedělního okna je ve smyslu tradičnosti posledních patnáct let stejný, takže cokoliv vybočuje ze zajeté škatulky, může být problém. To ale není kritika diváků, spíš programové skladby,“ odpovídá režisér.

A Miro Šifra souhlasí: „My chceme věci, co vidíme v televizi, nějakým způsobem posouvat. Máme na Soudruhy moc pěkné reakce ze zahraničí a jinak by se nám jich nepodařilo dosáhnout. Lokálně máme problém, který si uvědomujeme, a stále hledáme cestu někde mezi. A doufáme, že to vyjde. Budeme se snažit dál.“

Matěj Chlupáček a Miro Šifra dál promluvili v rozhovoru o skutečném předobrazu Ústavu paranormálních jevů, trampech, vzniku takzvaného „kozlopíra“ nebo vypořádání se s politickým kontextem doby, do které je jejich seriál zasazen. Řeč přišla i na vzájemnou podporu filmařů napříč oborem a přijímání nejen divácké kritiky.