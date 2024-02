Pokračování seriálu Volha? Museli bychom počkat na vrásky, říká Kryštof Hádek

Kromě redakční ceny pro Osobnost roku uspěla Volha také ve čtenářském hlasování. Seriál České televize zvítězil v kategorii Nejlepší seriál nebo minisérie a stal se i absolutním vítězem celé ankety díky nejvyššímu počtu hlasů. Hádkův výkon v roli Pekárka chválil už v létě i jeho bratr Matěj během rozhovoru z karlovarského filmového festivalu. Nazval jej tehdy „Švejkem roku 2023".

A co říká Hádek na možné pokračování Volhy? „To já vůbec nevím, co by tam Standa dělal. Hlavně ten seriál končil docela velkou maskérskou úpravou,“ vzpomíná herec na proces zestařování, kterým musel v posledních epizodách procházet. „To by už asi bylo hodně finančně náročné mi každý den dělat vrásky. Anebo musíme počkat, až k nim dojdu sám,“ dodává.

Hádek je za roli ve Volze nominovaný i na Českého lva. Dosud z pěti nominací proměnil dvě. Za výkony ve filmech 3 sezony v pekle a Kobry a užovky. Na otázku, zdali má sošky doma někde vystavené, říká: „Mám je v pracovně na poličce. I sošku z Varů, Křišťálový glóbus, který se mi jako cena strašně líbí.“

Ačkoliv je Hádek sám členem České filmové a televizní akademie, která České lvy udílí, letos se rozhodl nehlasovat a nerozhodovat tak o vítězích. „Nestihl jsem vidět všechny projekty, takže mi přijde nefér hlasovat, když člověk nevidí všechno. Navíc tam bylo hodně věcí, v nichž jsem byl nějakým způsobem angažovaný,“ vysvětluje.

V současnosti je Hádek k vidění v seriálu Vytoč mého agenta na Prima+. Herci či režiséři v něm ztvárňují „sami sebe“. V prvním díle třeba Klára Issová, v druhém Zlata Adamovská a Taťjana Medvecká, v dalším zas Iva Janžurová s dcerou Sabinou Remundovou. Hádkův případ to však není, jeho postava je jedním z agentů, kteří se musí denně potýkat s potížemi svých uměleckých klientů.

Rád dabuje animáky

Šel by do seriálu Hádek i sám za sebe? „Celé je to samozřejmě nadsázka, ten projekt je dobře vymyšlený. Líbí se mi, že to není jen vztahovka nebo jen detektivka. Je to vlastně žánr sám pro sebe, což je osvěžující a obdivuju všechny, kteří tam šli s kůží na trh,“ říká a upozorňuje, že prostředí herecké agentury odkazuje spíše k zahraničním reáliím než domácím. „V Česku to takhle není. Umím si představit, že třeba ve Francii nebo v Anglii, kde je ten trh obrovský a vytíženost herců větší, to může být podobné,“ dodává.

Čas od času se ještě věnuje i dabingu, ačkoliv o poznání méně než v minulosti. Velice rád však svůj hlas nadále propůjčuje hrdinům animovaných filmů pro děti. „Je to více hravé. Člověk si s tou postavičkou může pěkně pracovat a pohrávat. Navíc mám sám jako divák animované filmy rád a koukám na ně čas od času s dětmi,“ vypráví. Sám si rád v dabingu pustí spíše klasiky. „Mám své oblíbené. Teď mě napadá třeba Vinnetou nebo některé filmy s Belmondem. Starý dabing, to je nostalgie,“ uzavírá Hádek.