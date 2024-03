Protlačit se na večírek Českého lva? Někteří to dělají, říká šéfka cen

Letošním večerem provede diváky po deseti letech znovu moderátor Marek Eben. „S Markem vedlo prezidium diskuze o tom, jestli by nechtěl znovu moderovat, už delší dobu. Letos se to pěkně sešlo, že měl čas, chuť a má tohle výročí,“ uvádí.

Proč se vlastně moderátoři na Českých lvech každý rok mění a nemají zaběhnuté tváře jako třeba Magnesia Litera nebo karlovarský filmový festival? „Je to asi o tom, že jsme vždy mívali za prezidium ČFTA pro slavnostní večer delegovaného supervizora – a každý takový člověk chtěl přijít se svým novým vlastním nápadem. Za sebe bych řekla, že jedna pevná tvář by určitě přinesla větší stabilitu a klid v přípravách, ale na druhou stranu mě ta rozmanitost baví,“ dodává. Na otázku, zdali nabídku na moderaci Českých lvů někdy někdo odmítl, odpovídá Rychnovská stručně a jasně: „Nikdy nikdo.“

Od Marka Ebena si podle výkonné ředitelky ČFTA, která je také koordinátorkou protokolu karlovarského filmového festivalu, můžeme slibovat večer s přesahem. „Bude to jiné už jen díky tomu, že Marek je členem Akademie a má přístup k filmům, které jsou ve hře. Vím, že se na ně všechny díval a to určitě může večeru dodat na zajímavosti,“ míní Rychnovská.

Velmi striktní klíč

Kromě dohledu nad hlasováním, podobou večera nebo jeho financováním je úkolem Terezy Rychnovské také zvaní hostů. A jelikož je Český lev večerem s patřičným renomé, chtějí se v rámci něj mnozí ukázat. Děje se tedy, že by najednou měla pár měsíců před slavnostním večerem více přátel či pozvání na kávu? „Spíš více nepřátel než přátel... i když se to už lepší. Pořád je tu ale spousta lidí, kteří si myslí, že je to nějak osobní, když od nás pozvání nedostanou. My máme ale jen opravdu velmi striktní klíč, podle kterého hosty zveme. Jsou tam přesně počty a ono prostě není možné Rudolfinum nafouknout,“ vysvětluje.

Přesto se někteří například na závěrečný večírek lidově řečeno protlačí. Pozná pak ředitelka, o které lidi konkrétně jde, když je to třeba právě známější tvář? „Samozřejmě si toho všimnete. Je problém, že ne vždy dokážete rozklíčovat, jestli ten člověk šel s někým jako doprovod, jestli tam byl za partnera a tak dále. Tohle se prostě děje všude a když je ta akce ještě takto omezená kapacitou, dít se to bude. Jestli to někomu potom dělá radost, že se tam protlačil... Nevím. Ale myslím si, že je hezké dodržet, jestli jste pozván nebo ne,“ říká výkonná ředitelka ČFTA Tereza Rychnovská.

V rozhovoru s Terezou Rychnovskou, který je celý na videu, se dále dozvíte, jak jsou členové Akademie poctiví ve sledování filmů, o kterých pak hlasují, nebo proč někteří občas odmítají hlasovat. Řeč přišla také na způsob, jakým se české filmy posílají na Oscary a co je největší noční můrou organizátora slavnostního večera typu Český lev.