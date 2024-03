Nutný výchovný pohlavek, souhlasí Bouček i Havlová s přerušením projevu na Lvu

Držitelka Českého lva Darja Kaščejevová se v sobotu při přebírání Ceny Magnesia za nejlepší studentský film (Electra, 2023) rozhodla ve své děkovné řeči vyjádřit svou nespokojenost se situací žen v umělecké sféře.

„Jsem čerstvou absolventkou FAMU. Jsem žena, mám 37 let a moje vaječníky stárnou. Proč si musím vybrat mezi kariérou a mateřstvím jen proto, že jsem se narodila s dělohou? Mám obětovat to, že jsem matka, nebo svoji tvorbu?“ zaznělo například v proslovu režisérky.

Po uplynutí doby, která byla oceněným vymezena na jejich sdělení, a několika dalších upozorněních se z režie ozvalo: „Darjo, je to moc dlouhý, prosím, přestaňte.“ Kaščejevová poté ještě krátce poděkovala a svůj proslov ukončila. S obsahem projevu mnozí souhlasí. Jeho formu a délku, kterou režisérka zvolila, však spousta lidí ostře kritizuje. Podle Libora Boučka nešlo ze strany režiséra rozhodně o neuctivost nebo buranství, jak je některými prezentováno, ale o nutný „výchovný pohlavek“.

VIDEO: Proslov Darji Kaščejevové, předávání ocenění Český lev:

„Je mi 43 let. Asi nejvyšší čas mít děti. Bůhví, jak budu fungovat dál a nechci na jejich maturáku být zaměňován za dědečka. Tak je mám. O víkendu byli mí kamarádi na Lvech, další ve vyprodaným O2 Universum a další na kšeftu v Krkonoších. Ten kšeft jsem odmítl. A vařil rajskou, umyl synovi zadek a asistoval při koupeli dcery. Ale kde jsem moh bejt. Proč musím volit mezi tvorbou a rodičovstvím? Protože to takhle prostě je. Protože je to normální,“ rozepsal se Libor Bouček na Instagramu.

„Tohle řešil můj táta i moje máma a miliardy dalších. Píšu to sem. I když to sem nepatří a už vůbec ne někam, kde jsem slušně požádán o minutový proslov, abych byl slušný k ostatním, a kde se k této otázce, kterou mám v mobilu, dostanu až po minutách dvou. Ať žije Český lev! Ať vítězí slušnost, i když je nutkání něco říct tolik silné. Vždy musím přece vědět, kde je vhodné to říct. Slušnost především. Když absentuje, dostanete leckdy pohlavek. Naštěstí maximálně výchovný,“ dodal moderátor.

Pod příspěvkem se objevila spousta příspěvků od známých osobností, které mají stejný názor jako Bouček. „Libore, velmi souhlasím. Brát tímto způsobem ostatním čas na děkovnou řeč je čistý egoismus,“ napsala například bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Souhlas bez výhrad,“ zareagoval hudebník Ondřej Ruml. „Bravo, Libore, souhlasím na sto procent,“ píše i herec Václav Kopta a za pravdu mu dávají muzikant Vašek Noid Bárta či moderátor Miloš Pokorný.

„Libore! Už jsem začínala mít pocit, že se všichni zbláznili,“ připsala souhlasně moderátorka Iveta Lutovská. „Zdravím, Libore, jsem rád, že jsi tu debatu otevřel. Přesně to si totiž myslím já. Někteří děkující trochu vypočítavě zneužívají té možnosti promluvit do kamery. A tohle celý ten dokonale připravený a zvládnutý večer hodilo někam úplně jinam, což by mě jako tvůrce dost naštvalo. Navíc to bylo netaktní i vůči všem osobnostem v publiku. Byli tam chudáci jak rukojmí. Ať žije zdravý rozum,“ dodal moderátor Aleš Cibulka.

Přerušit Kaščejevovou nebyla podle televizního režiséra Michaela Čecha chyba. „Vypadám jako necitlivá zrůda. Ale nic nerespektovala a za stopáž mám zodpovědnost já. Mám to ve smlouvě. Přitom se mi její tvorba líbí, o to je to horší. Je úplně jedno, jaké máte téma. Ostatní mají také téma a zaslouží si přijít. Dámy by mi mohly poděkovat, protože díky přerušení se na proslov upozorňuje asi tisíckrát víc. Špatné svědomí nemám,“ vyjádřil se pro DVTV.

Syn umělce Františka Ringo Čecha řídí od 90. let televizní přenosy z vyhlášení velkých soutěží a anket, jako jsou SuperStar, Česká Miss, Ceny Anděl, Hry bez hranic (v Paříži), Pevnost Boyard (ve Francii), TýTý, Zlatý slavík, Tvoje tvář má známý hlas, Máme rádi Česko nebo Na lovu.