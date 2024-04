Neusnete, než někomu nenapíšete, že chce vraždit děti? ptá se Třeštíková aktivistů

„Genocida. To slovo se teď skloňuje bohužel často. Neumím stávající konflikt vyřešit, dokonce není ani v mých silách mu bez jakékoli zkušenosti nebo opravdu poctivého studia dějin porozumět. Jako každý normální člověk si přeji, aby násilí skončilo, aby nikde na světě nebyla žádná válka. Pokud to nedávám dostatečně najevo, pak jen proto, že nevím, ke komu by měl tento apel směřovat. Neznám nikoho, kdo by si přál něco jiného,“ napsala Radka Třeštíková na Instagram.

Spisovatelka tak zareagovala na dění posledních týdnů, kdy se mnozí čeští umělci pasují do role aktivistů a mají potřebu vyjádřit ve veřejném prostoru svůj názor či pohled na současnou situaci v Gaze i na politiku Státu Izrael.

„Může mi někdo říct, jak chcete vyřešit ten vyhrocený konflikt na Blízkém východě, když jste sami tak příšerně vyhrocení? Co to s vámi lidi je? To fakt neusnete, dokud aspoň jednomu člověku nenapíšete, že chce vraždit malé děti? Jste vůbec normální?,“ pokračuje Třeštíková s tím, že nemlčet a projevit lidskost je podle ní samozřejmě správné a důležité, nicméně si nemyslí, že výkřiky na sociálních sítích se něco opravdu vyřeší.

Pochod solidarity s Palestinou, toho se účastnil i zpěvák Tomáš Klus. (24. března 2024)

„Občas si představuji, že ti cápkové z Hamásu a Netanjahu koukají na Instagram a říkají si „Hmm, tam už je těch vlaječek, hashtagů a zlomených srdíček nějak hodně, asi jsme to fakt přehnali. Pojďme se teď na to v Gaze na chvíli vys*at a zavoláme si za týden, až trochu vychladneme. Vždyť my tady vraždíme nevinné lidi,“ dodala spisovatelka.

V posledních týdnech je na sociálních sítích ohledně zmíněného tématu jedním z nejhlasitějších aktivistů písničkář Tomáš Klus. Ten zveřejnil v polovině března video, ve kterém kritizuje Izrael a vyzdvihuje palestinské oběti. Nezmínil však hnutí Hamás, které současný konflikt vyvolalo a argumentoval mylnými nebo zavádějícími informacemi. Sám říká, že hlavní podstatou všech jeho sdělení je ukázat na hrozivý následek neschopnosti politických elit skutečně rychle jednat a efektivně řešit současné dění v Gaze.

Ohledně války v Izraeli se nejen mezi umělci šíří mnoho polopravd a dezinformací. Odborníci varují, že příval virálních dezinformací spojených s tímto konfliktem je bezprecedentní. Kromě videí, která jsou vytržená z kontextu, kolují i záběry zcela falešné, například z počítačových her. Na síti X se několikrát objevil záběr, na kterém bojovník Hamásu údajně sestřelil izraelský vrtulník. Video je ovšem uměle vytvořené ve hře Arma 3, na což upozornili ostatní uživatelé.