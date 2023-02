Nahá Třeštíková se chlubí konvičkou. Zoufalé ženy dělají zoufalé činy, píší jí

Dvojnásobná maminka Radka Třeštíková má skvělou postavu a ráda ji na sociálních sítích ukazuje. Kritiky se nebojí. Nejnověji nadzvedla některé své sledující fotkou, na které je úplně nahá, jak neuniklo pozorným fanouškům.

Spisovatelka dobře věděla, že svým instagramovým příspěvkem, stejně jako už v minulosti mnohokrát, vyvolá mnoho protichůdných reakcí a tak foto okomentovala s tím, že lidé by si měli svůj domov zařídit vkusně a dodala, že prodává popcorn těm, kteří si k ní na profil přišli pročítat komentáře.

„Vyšpulený rty na každý fotce, nahá/polonahá poslední dobou skoro všude. Další profil, co zapadá do Instagram standardu. Nevyčítám, dobrovolně odcházím, ale je to škoda,“ píše jedna z uživatelek.

„Zoufalé ženy dělají zoufalé činy. Myslím, že k vám se to nehodí. Byla jste zajímavější, když jste byla svá,“ myslí si další sledující. „Místo, abyste ocenil, jak hezky mám doma uklizeno, tak řešíte blbosti. Příště tam nechám bordel!“ odpověděla mu Třeštíková.

Mnoho reakcí na nejnovější provokující fotografii spisovatelky je však také pozitivních. „Radko, vy prostě nejste ‚everyone’s cup of tea‘, jak my tu v Irsku říkáme. Vy jste taková ta špetka koření, ke které si někdo v životě nebude mít šanci ani přivonět, někdo to zkusí, ale zjistí, že mu to nevoní… No a ten zbytek by se bez toho kořeni ani nenajedl. Já vám strašně moc fandím, podle mě jste sexy ženská a skvělá máma a jsem ráda, že jste zpět,“ zní jeden z obdivných komentářů.

„Já si říkal, že Radka sem dala tedy zvláštní konev. Až poté jsem si všiml! Fotka má své krásné erotické kouzlo,“ raduje se jiný sledující. „Rebelek není nikdy dost. Ta fotka nemá chybu. A vkus máte,“ dodává k nedělnímu příspěvku další.

„Jen prosím, ať to samé nezkouší Bubílková,“ má obavy jedna z komentujících. Naráží tak na příspěvky známé novinářky a moderátorky, o které bylo v poslední době často slyšet v souvislosti s tím, že si dělá na Instagramu ráda legraci z činů českých celebrit.

V minulosti urazila například zpěvačku a herečku Dagmar Patrasovou. K fotce, kde se Bubílková osvěžuje pivem napsala: „Po běhu mám žízeň jak Dáda,“ což vyvolalo obrovské množství převážně pozitivních reakcí. Po „žíznivé Dádě“ parodovala moderátorka také nevhodný outfit právě Radky Třeštíkové, který zvolila loni na slavnostní červený koberec filmového festivalu v Karlových Varech.