Ráda lidi rozčílím, jsem takové drama, prohlásila Radka Třeštíková

Spisovatelka o sobě tvrdí, že má ráda emoce, a možná i proto je aktivní na sociálních sítích. „Ráda lidi rozčílím, pak si říkám, že už to bylo moc, že už to bylo přes čáru, a pak se snažím z toho nějak vycouvat s hlavou vztyčenou. Ale ne vždycky se to podaří. Já jsem takové drama,“ řekla Radka Třeštíková se smíchem.

Její rozchod s fotografem Tomášem Třeštíkem po devíti letech manželství a dvou dětech je veřejně dobře známý. Na to, proč se vztah rozpadl, má pak Jan Kraus svoji teorii. Souvisí to podle něj s Radčinou účastí v televizní taneční soutěži StarDance, protože tam se prý všechno rozpadá.

„Jako že by za to mohl ten tanec? Ráda bych to na to svedla. Můžeme si říct, že to bylo to zásadní… nějaké náklony tam proběhly, ale myslím, že mi to myslí nehnulo,“ trvala na svém a připustila, že účast ve StarDance byla fajn. „Bylo mi hezky, že nejsem pořád doma. Ale vyšoupli mě brzy, jinak bych si to byla ještě užívala.“

Spisovatelka mimo jiné prozradila, že tvoří i v noci. „Největší klid je v noci, ale moje děti chodí spát strašně pozdě, takže jsem se rozhodla, že je nebudu uspávat, a ony chodí spát, až odpadnou. Nemám nervy na to je uspávat, takže jsem si řekla, že víc času ušetřím, když je nechám, ať chodí spát, v kolik chtějí,“ vysvětlila.

Spisovatelka Radka Třeštíková s manželem, fotografem Tomášem Třeštíkem (StarDance, Praha, 2. listopadu 2019)

Dceři Ele je devět a synovi Jonatánovi sedm let. Na psaní Třeštíkové tedy moc času nezbývá. „Občas přijde myšlenka i přes den, a to se pak dětem snažím vysvětlit, že aby měly jídlo v lednici, musejí mě nechat pracovat. Neustále si o tom povídáme, ale ony stejně chodí a povídají si to svoje v době, kdy já potřebuju udržet myšlenku, a pak ji prostě ztratím. I když se mi zdálo, že je geniální,“ řekla.

„A večer se mi stává totéž, to zase s nějakou geniální myšlenkou usnu. Ještě v polospánku si říkám, že si ji budu do rána pamatovat, protože je to tak dobrý, že to nemohu zapomenout. Pak se ale probudím, a ona tam není. Tak jsem poztrácela spoustu geniálních myšlenek. Anebo možná nebyly tak geniální,“ prohlásila.

A co by spisovatelku, která se během rozhovoru poté, co seděla vedle nehorázně šťastného baviče, cítí také šťastně, dokázalo ještě k neudržení rozveselit? „Třeba alkohol,“ řekla se smíchem a dodala, že je z Moravy. Šťastný by měl být prý i muž, kterého by si vedle sebe dokázala představit.